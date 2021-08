La sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona desestimant la seva demanda no ha acabat amb la resistència dels vint-i-dos funcionaris municipals en contra de l’actualització de la Relació de Llocs de Treball aprovada en el Ple Municipal de l’Ajuntament de Girona de l’11 de novembre de 2019.

La sentència sosté que l’acord no vulnera «el principi d’igualtat de tracte per part de l’Ajuntament en relació amb altres col·lectius de treballadors» en una afirmació que, segons el representant dels demandats, Quim Oliva, «no només va en contra del dret, va en contra del sentit comú». La vintena d’empleats presentaran recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on, a criteri d’Oliva, «només per negar la legitimació dels meus clients per impugnar la Relació de Llocs de Treball, el TSJC ja s’hauria de carregar una sentència que és una de les més fluixes que he vist en 32 anys treballant d’advocat; si un funcionari no està legitimat per presentar una demanda sobre el seu lloc de treball qui ho està? La primera persona que passi caminant per la plaça de Vi?».

«La part demandant pretén imposar el seu criteri sense que s’acrediti que les valoracions de la RLT són errònies en atenció a les condicions, funcions o requisits del lloc de treball», es podia llegir en una sentència sobre un conflicte que va arrencar amb l’acord del 2019, firmat entre l’Ajuntament i els representants sindicals (segons Oliva «només amb els minoritaris i sense convocar el sindicat independent que era el majoritari») i posteriorment ratificat en un Ple Municipal. En alguns casos, aquesta actualització, feia que alguns funcionaris que van acabar presentant la demanda tinguessin una pèrdua de sou d’entre 80 i 120 euros mensuals per cap fins a la seva jubilació. «Ens trobem davant d’un atac directe, indiscriminat i il·legal als drets dels funcionaris de carrera», detalla Oliva sobre un cas que, com que el mes d’agost és i inhàbil, estarà sobre la taula del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que pot trigar entre sis i vuit mesos a resoldre’l.

«No hi ha cap informe que justifiqui perquè els meus clients han de treballar més cobrant menys i si, davant d’això, la sentència diu que no existeix vulneració del principi d’igualtat... Per tant haurem d’anar a un altre tribunal, com el TSJC, que ens digui si això no va en contra d’aquest principi d’igualat que està reconegut en la Constitució», explica Quim Oliva que defineix la sentència Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona com a «fluixa i feta amb pressa».