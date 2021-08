Ahir, a les 10 h, l’Ajuntament de Girona va celebrar un ple extraordinari convocat d’urgència per donar resposta al recurs que havia interposat, el dia 16 de juliol, l’empresa Revisions de Vehicles S.A., qui tenia -fins al passat 5 de juny- un acord de cessió per desenvolupar el servei d’ITV a Girona.

El que sol·licitava la societat era poder prorrogar el servei i no pas firmar un contracte de lloguer per cinc anys, tal com es va aprovar al ple del 14 de juny. L’Ajuntament va desestimar ahir el recurs amb els vots a favor de tots els regidors.

Sobre la urgència del ple, la tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, va explicar que només disposaven del termini d’un mes -a partir de la data en què el recurs havia entrat a tràmit (16 de juliol)- per decidir si acceptar o desestimar el recurs. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va considerar que l’equip de govern ha fet una «mala gestió d’aquest tema» i ho va argumentar dient que el tràmit va entrar abans de l’últim ple, celebrat el dia 27 de juliol. Planas va assegurar que no s’havia pogut fer abans perquè «hi havia moltes al·legacions per estudiar i respondre», però Paneque va alertar que «el 23 de juliol es va fer un informe per part d’urbanisme».

De totes maneres, l’empresa no pot optar legalment a una pròrroga perquè des del 2010 no tenen el títol habilitat per continuar amb l’activitat. «Continuen prestant el servei perquè és essencial i necessari», va explicar Plana, que va recordar que és competència de la Generalitat de Catalunya adjudicar el servei a una nova empresa.

Des de la finalització del contracte, les instal·lacions ubicades a Mas Xirgu han passat a ser municipals. Ara, les parts han de negociar un contracte de lloguer.