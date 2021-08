Descoberta arqueològica al Barri vell de Girona. L’obra que va començar dilluns a la Rambla de Girona com una actuació puntual per reparar una claveguera que vessava, ha deixat al descobert un pany de muralla que s’amagava sota el paviment. Ara s’han parat les obres perquè els arqueòlegs puguin elaborar un informe de la troballa, que servirà per determinar-ne l’origen i què cal fer.

El vicealcalde Quim Ayats va explicar ahir que «se sabia que aquesta zona era susceptible a trobar restes arqueològiques» i que, per això, hi havia un protocol arqueològic previst. Les obres, que feia aigües de Girona per un pressupost inicial estimat de 35.948,98€, havien de quedar enllestides la setmana que ve.