El claustre de la facultat de lletres a l’antic convent de Sant Domènec és una de les «fotos» més conegudes de la Universitat de Girona i, tot i la seva aparença de ser immunes al pas del temps, quatre de les seves columnes gòtiques es van despendre dijous a la tarda. La calma habitual en un mes d’agost a les facultats universitàries i l’esfondrament no va passar d’un ensurt. Ahir, fonts de la UdG van explicar que «els danys no són importants» i que la part malmesa del claustre de Lletres serà reconstruït un cop els tècnics de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat hagin completat la «revisió i valoració dels danys». Descartada qualsevol mena d’acció vandàlica, les hipòtesis passen pel mateix desgast de l’estructura pel pas del temps -els elements originals de Sant Domènec daten del segle XIII per bé que hi ha hagut diferents reconstruccions i remodelacions posteriors- o algun problema de dilatació de l’estructura metàl·lica adossada, justament, a les columnes del claustre que es van despendre. Dissabte al matí, abans que passessin els tècnics de Patrimoni, els trossos de les columnes i dels seus respectius capitells es podien veure escampats pel terra del claustre d’una facultat de Lletres sense estudiants i amb molt poc moviment de gent.

En un altre moment de l’any, amb més activitat acadèmica, l’enrenou hauria estat més important en un edifici que acull tant la Facultat de Lletres com de Turisme dins del Campus Barri Vell de la UdG. Les facultats es van construir aprofitant part del que quedava de l’antic convent de Sant Domènec que, durant anys, també havia estat una caserna militar després de les desamortitzacions dels edificis religiosos del segle XIX.

El convent de Sant Domènec es va fundar el segle XIII i, tant l’església (consagrada el 1338) com el claustre en van construir entre el XIII i el XIV. L’antiga església gòtica, d’una sola nau, és l’actual Aula Magna Modest Prats de la Universitat de Girona que s’utilitza per a les obertures dels cursos acadèmics, honoris causa i altres actes similars.

Al seu costat, el claustre gòtic de notables dimensions on ara s’han desprès les quatre columnes i que, després de diferents reformes, ara queda perfectament integrat dins de l’actual edifici universitari amb un pis superior on hi ha serveis de les facultats de Lletres i Turisme, despatxos de professorat...