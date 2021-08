L’estudi Healthy air, healthier children, publicat el passat mes de juny, conclou que, a les escoles madrilenyes, el nivell de diòxid de nitrogen (NO2) procedent del trànsit rodat supera els estàndards recomanats per l’OMS, una situació que també es repeteix a moltes altres ciutats.

Aquest mateix estudi adverteix que la situació actual augmenta la possibilitat que els més petits desenvolupin asma, i també pot afectar el desenvolupament del cor, el cervell i el sistema nerviós de l’infant. Segons els experts, és un dels indicis que el disseny actual de les ciutats, i la ubicació dels centres escolars que tenen, s’ha de tornar a pensar. «L’infant és un indicador de referència de les ciutats, un paràmetre de qualitat de la vida urbana», explica Miguel Mayorga, arquitecte urbanista i professor col·laborador del màster universitari de Ciutat i Urbanisme de la UOC. «Si una ciutat està bé per als nens i nenes, està bé per a tothom. I al contrari: si no és saludable i no cobreix les necessitats dels nens i nenes, difícilment serà adequada per a altres col·lectius també vulnerables», afirma.

Aquesta va ser una de les raons, encara que no l’única, que els anys noranta apareguessin els primers camins escolars. L’objectiu era que nens i nenes poguessin anar sols a l’escola a través d’un itinerari segur i agradable. Una cosa que fomentaria la seva autonomia i, alhora, redundaria en l’entorn, ja que l’itinerari ha d’incloure zones amb arbres i fonts, a més de mantenir baixos nivells de contaminació acústica i de partícules en suspensió. «Perquè els nens i nenes puguin anar sols a l’escola se’ls ha de garantir una xarxa d’espais urbans en condicions, i això representa canvis», adverteix Miguel Mayorga, un dels principals impulsors, juntament amb Pía Fontana i Jorge Rodríguez, del projecte del City FOV Urban Lab: xarxa de refugi climàtic urbà escolar per a Barcelona, guanyador del concurs World Data Viz Challenge 2019 Barcelona-Kobe.

En el projecte es convida els ciutadans a proposar alguns d’aquests canvis participant en un mapa interactiu. Es tracta de concretar, amb l’ajuda dels veïns, un sistema d’itineraris urbans que uneixi equipaments, centres escolars, carrils bici, carrers per als vianants, transport públic, zones amb arbres, fonts d’aigua…

Mayorga assegura que el paradigma mediambiental obliga a replantejar la visió tradicional de la ciutat, pensada per afavorir el model productiu que connectava casa i feina. Ara, arquitectes i urbanistes no només han de mesurar l’amplada de les voreres o quants carrils té un carrer, sinó que també s’han d’interessar per les activitats, la qualitat ambiental i el valor ecològic que es vulgui fomentar en aquest espai públic «en el qual hi caben infants, gent gran i dones i homes de diferents col·lectius i també amb diverses necessitats».