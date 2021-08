Els ajuntaments de Girona i Salt ja poden començar a fer les modificacions de planejament corresponents a les parcel·les que haurà d'ocupar el futur hospital Trueta. En una entrevista a l'ACN, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha recordat que el 22 de juliol es va celebrar la comissió paritària que va validar la proposta que havia fet el grup de treball tècnic. La delegada creu que de moment s'està seguint fil per randa la previsió marcada ara fa un any i això implica que el nou hospital podria ser una realitat de cara al 2028. Amb els tràmits que hauran de fer els ajuntaments, el Govern calcula que d'aquí a un any i mig ja s'hagin cedit els terrenys corresponents a Salut i començar les licitacions del projecte.

El nou hospital Trueta manté la direcció per ser una realitat el 2028 entre els municipis de Girona i Salt. Ara fa un any es va anunciar l'acord del Departament de Salut amb els dos consistoris implicats amb la intenció de tenir-lo acabat el 2028.

Un any després, la Generalitat ha avançat que ja està tot a punt perquè els ajuntaments comencin a fer "tots els tràmits" corresponents, com ara modificar els planejaments urbanístics. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha avançat que durant tot aquest temps el grup tècnic de treball del Trueta s'ha anat reunint per clarificar quins equipaments necessita el nou campus de Salut i com s'han de distribuir

Cañigueral ha afirmat que el 22 de juliol es va reunir la comissió paritària (formada pel Departament de Salut, l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de Salt) que va donar l'aval al projecte presentat pel grup tècnic i això implica que els ajuntaments ja poden començar a treballar-hi. La delegada ha afirmat que les previsions es mantenen per tenir el nou hospital finalitzat el 2028 i confia que "d'aquí a un any i mig" els ajuntaments ja puguin començar a cedir els terrenys al Departament de Salut. Una vegada això sigui efectiu, es començaran les licitacions del projecte del nou campus de Salut que englobarà el nou hospital Josep Trueta.

Malgrat que encara faltin set anys per aquest termini, la delegada del Govern a Girona ha recordat que "calen molts tràmits previs" abans no entrin les màquines per començar les obres. Per això ha assegurat que s'estan fent "el més aviat possible" per finalitzar com abans millor el nou campus de Salut.

Un "revulsiu" per la demarcació

De fet, Cañigueral ha destacat que el Campus de Salut de Girona serà un "revulsiu" per la demarcació. La delegada ha recordat que més enllà del nou hospital, el projecte inclou la facultat de Medicina de la UdG i també "espais destinats a la recerca en l'àmbit de la salut". Això fomentarà que la regió sigui atractiva per a un tipus d'indústria basada en la recerca.

"Aquest és el tipus d'indústria que ens interessa a Girona", ha afegit Cañigueral. La portaveu del Govern a Girona ha remarcat que aquest tipus d'empreses generen "llocs de treball més estables i més ben qualificats", fet que permetria avançar en l'economia gironina. Per aconseguir aquestes empreses, però, ha avisat que caldrà "potenciar que hi hagi una mà d'obra qualificada".

En aquest sentit, el Govern ja està treballant en ampliar l'oferta de cicles formatius vinculats a l'àmbit de la salut a Girona. Aquesta oferta formativa també anirà acompanyada dels estudis que ofereix la Universitat de Girona enfocats en aquest sector i que, en un futur, s'haurien de concentrar en la zona del nou hospital Trueta i del Santa Caterina.

Per Laia Cañigueral, l'aposta per la indústria vinculada al món de la recerca i la salut és una "oportunitat" de dinamitzar l'economia de la demarcació.

Inversions als hospitals gironins

Mentre no arriba la data d'inauguració del nou Trueta, la delegada del Govern ha assegurat que Salut no deixarà desatesa la Regió Sanitària de Girona. De fet, Cañigueral ha recordat que l'Hospital Josep Trueta fa dos anys va reformar el servei d'urgències i està pendent d'ampliar la zona quirúrgica. El passat mes de novembre va a sortir a licitació aquest projecte que suposarà una inversió de 14,5 milions d'euros a l'hospital gironí abans no es traslladi a la zona sud de la ciutat.

Per altra banda, l'hospital de Santa Caterina de Salt també està pendent de renovar el servei d'urgències. A més, s'ha fet un nou hospital de dia de salut mental per a la població infanto juvenil. Aquest nou hospital de dia se centra en les malalties de trastorns alimentaris, que Cañigueral ha assegurat que "malauradament hi ha un increment de casos" arran de la pandèmia.