El segon tanatori-crematori de Girona, que acaba amb el monopoli de serveis funeraris a la ciutat, obre aquest dimarts. El gestiona l'empresa Àltima, que a la demarcació també en té a Figueres, Llançà i Ripoll. El nou tanatori-crematori, situat al polígon Mas Xirgu, ocupa 1.246 metres quadrats. Disposa de tres sales de vetlla i un oratori multiconfessional amb capacitat per a 154 persones assegudes. "Les famílies gironines tenen ara una nova opció a la capital, sòlida i de qualitat; des d'aquest tanatori-crematori acompanyem totes les persones que puguin requerir els nostres serveis", diu el director general d'Àltima, Josep Ventura. Entre d'altres l'empresa ofereix comiats personalitzats amb projeccions 3D a les incineracions.

Les obres del nou tanatori-crematori van començar el febrer de l'any passat. Ara, després d'un any i mig de treballs, Àltima ha anunciat que l'edifici obrirà aquest dimarts. La companyia explica que el nou tanatori-crematori suposarà "una nova alternativa de serveis funeraris" (en referència a què acaba amb el monopoli que fins ara tenia Mémora a la ciutat). A la demarcació, Àltima també té tanatoris a Figueres, Llançà i Ripoll.

El nou tanatori, situat al carrer Can Pau Birol, ocupa un edifici de dues plantes. Té 1.246 metres quadrats, repartits entre tres sales de vetlla, un oratori multiconfessional per a cerimònies religioses o laiques amb capacitat per a 154 persones, zones comunes i oficines i despatxos (per a l'atenció i assessorament de les famílies).

"Les famílies gironines tenen ara una nova opció a la capital, sòlida i de qualitat, on poder dur a terme tot el procés funerari", explica el director general d'Àltima Serveis Funeraris. "Des d’aquest tanatori-crematori, acompanyem totes les persones que puguin requerir els nostres serveis, les 24 hores dels 365 dies de l’any, ja siguin usuaris particulars sense assegurança de defunció com si disposen de pòlissa, i de qualsevol creença", precisa Ventura.

"El nostre objectiu és poder-los garantir un servei integral amb total transparència", explica el director general. En aquest sentit, Àltima disposarà també des de Girona de l'eina de tramitació 'Assessora', que permet a les famílies visualitzar els serveis escollits amb l'import detallat. El tanatori-crematori Àltima Gironès comptarà també amb un servei d’acompanyament al dol les 24 hores, tant presencial com telefònic, a través d’una línia gratuïta per a famílies usuàries.

Comiats personalitzats

El tanatori-crematori de Girona oferirà comiats personalitzats amb projeccions 3D a les incineracions (un servei que Àltima també dona a Terrassa). Mitjançat la tecnologia audiovisual, es personalitza el darrer comiats amb música i imatges. Es recrea un entorn en 3D, a partir de projeccions de temàtiques com la natura, el cel o l'univers, combinades amb peces musicals. "Esperem ajudar les famílies a sentir-se més confortades", explica Josep Ventura.

Àltima explica que per a la construcció del nou tanatori-crematori s'han tingut en compte criteris sostenibles. I que en aquesta línia, alguns dels cotxes fúnebres que prestin servei a la ciutat seran elèctrics. L'objectiu és que a l'any 2024 tota la flota sigui 100% elèctrica.