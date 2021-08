Girona ha perdut població durant el 2020 segons recull la darrera estimació del padró municipal que ha publicat l'Ajuntament. Mentre que l'any passat la ciutat tenia 103.369 persones empadronades, aquest 2021 la xifra ha davallat fins a les 102.684. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 0,66%. Segons recullen les dades del padró, gairebé quatre de cada deu empadronats a Girona han nascut a la ciutat. I entre els qui ho són a l'estranger, predominen els de l'Amèrica central i del sud. L'informe del padró també destaca que el barri de Girona més poblat continua essent el de l'Eixample, que té 44.830 veïns (el 43,7% dels de la ciutat). A aquest, el segueix el de Santa Eugènia, on hi viuen 17.584 persones.

L'estimació del padró municipal té dues lectures, segons si les dades es comparen amb les del 2020 o bé es tira enrere en el temps (i s'analitza l'històric de les tres últimes dècades). En el primer cas, en relació a l'any passat, la població de Girona ha disminuït en un 0,66%. En concret, s'ha passat de les 103.369 persones empadronades a les 102.684.

En el segon cas, la població ha crescut un 45,7%. Perquè a l'1 de gener del 1991, a la ciutat hi havia 70.447 habitants. Segons explica l'Ajuntament, a més, al llarg d'aquestes tres dècades la ciutat ha crescut per sobre de la mitjana catalana (perquè arreu del país, l'increment d'habitants ha estat del 26,9%).

L'estimació del padró municipal vol donar informació per destacar les principals característiques demogràfiques de la població que té Girona. S'ha de tenir en compte, però, que aquest informe no són resultats oficials (perquè per a obtenir-los, allò que mana és el fitxer del padró a 1 de gener del 2021).

L'Eixample, el més poblat

Sigui com sigui, però, les dades de l'Ajuntament sí que permeten fer una fotografia de la població a la ciutat. Per barris, aquell que concentra més habitants és l'Eixample (el 43,7%), seguit del de Santa Eugènia (on hi viuen el 17,1% dels veïns de la ciutat).

Segons recullen les estimacions del padró, als barris del sector sud hi viuen 10.157 gironins (el 9,89%), i als del sector oest, 9.610 (9,36%). A aquestes dues zones la segueix el centre de la ciutat –on hi ha el Barri Vell- que concentra el 8,96% dels habitants (9.204). Els barris amb menys empadronats són els del nord de la ciutat (3.970 habitants, un 3,87%), Montjuïc (2.731, un 2,66%) i la zona de Mas Xirgu, on tan sols hi viuen 17 persones.

Més gironines que gironines

Les dades d'aquest 2021 també recullen que, un any més, a la ciutat hi viuen més gironines que gironins. Exactament hi ha 53.241 dones (un 51,85%) i 49.443 homes (un 48,15%). Per grups d'edat, hi ha 16.113 nens, nenes i joves de 0 a 14 anys (15,69%), 69.871 persones de 15 a 64 anys (68,04%) i 16.700 majors de 65 anys (16,26%).

L'informe també reflecteix que el 38,35% de la població empadronada va néixer a la ciutat de Girona, el 25,51% a l'estranger (gairebé la majoria a l'Amèrica central i del sud), el 14,58% a la resta de la demarcació, l'11,72% a diferents punts de l'Estat i el 9,83% a la resta de Catalunya.