L’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter ha realitzat el sorteig dels premis de la campanya “Comprar al barri té premi”, que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Girona. Els establiments que han repartit les butlletes premiades són el restaurant La Baleada, la perruqueria d’homes Ricard, la carnisseria J. Turon, la perruqueria Asun i Tendències Perruquers.

La iniciativa, que es va dur a terme del 21 de juny al 31 de juliol, ha repartit un total de 4.000 euros en premis a bescanviar en els establiments. En ella hi han participat 70 comerços de Santa Eugènia. L’objectiu d’aquesta campanya era, per una banda, fer barri, i per l’altra dinamitzar el comerç local de la ciutat.