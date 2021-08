El programa de Referent d’Ocupació Juvenil de Salt ha seleccionat aquest estiu cinc joves, d’entre 16 i 29 anys i amb graduat de la ESO, per oferir-los una beca per la formació tècnica del CIATE, organitzada pel Consell Comarcal del Gironès.

Per a l’atorgament de les beques s’han realitzat un total de 13 entrevistes a joves del municipi, on no només s’ha tingut en compte la seva relació amb l’esport, sinó que s’han prioritzat aspectes tant essencials com la voluntat de transmetre als infants els valors educatius de la pràctica de l’esport i esdevenir així, referents per als més petits.

Seguint la programació del Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu, la formació es divideix en quatre grans blocs d’un total de 100 hores, on es treballen continguts com el joc i l'esport en edat escolar, gestió de petites entitats esportives i primers auxilis, i un cop finalitzada aquesta etapa lectiva, s’haurà de concloure amb un total de 150 hores pràctiques en un entorn productiu.

Un cop finalitzat amb èxit el curs, els joves becats podran formar part del Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), un tràmit indispensable per a poder ser contractats dins d’aquest àmbit esportiu.

El programa, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació i finançat conjuntament per la Iniciativa d’Ocupació juvenil i el Fons Social Europeu, preveu mitjançant aquestes beques, l’acompanyament en la recerca de feina i la possible contractació d’aquest joves per part dels seus clubs de referència o que siguin contractats per altres entitats el proper estiu, com a monitors/es pels casals de titularitat esportiva del municipi.