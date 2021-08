L’Ajuntament de Salt ha adequat una nova ruta al Parc de les Deveses amb l’objectiu de recuperar el camí al costat de l’antic curs del riu Ter.

El recorregut, d’uns 850 metres, cobreix el traçat que va des del Pla dels Socs fins els Aiguamolls del Veïnat. Segons la regidora de Medi Ambient, Anna Fusté, «amb aquests treballs s’ha recuperat una nova zona de passeig d’alt interès natural que estava degradada».

És en aquest sentit que, entre les actuacions dutes a terme, s’ha construït una passera de fusta sobre el conegut com el Ter Petit i s’ha preparat el camí per tal que es pugui gaudir dels nombrosos avellaners que hi ha, una de les peculiaritats de la zona.

El nou camí del Ter Petit, que també ha estat preparat perquè hi puguin circular ciclistes així com persones amb mobilitat reduïda, s’incorpora a l’espai natural de Salt de recuperació dels antics cursos del Ter.

Aquest espai forma part de la xarxa de zones boscoses de ribera de la demarcació de Girona amb basses i aiguamolls de forma intercalada.