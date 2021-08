El Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Social La Sopa de Girona disposarà aquest 2021 d’un pressupost anual d’1.504.395 d’euros per fer front a les despeses, tant de servei a les persones que acull com per pagar al personal que hi treballa.

La xifra ha incrementat un 4,51% -concretament 64.970 euros- respecte de l’any passat, quan La Sopa va tenir un pressupost total d’1.439.425 euros per fer-se càrrec del servei de tot el 2020.

En l’exercici d’enguany, la majoria de partides disposen de més diners, però algunes també s’han reduït. Una de les despeses que és lleugerament inferior és la del servei d’alimentació, que ha passat de 100.000 euros a 92.200.

D’entre les que han incrementat,en destaca la de personal, que concentra la major part del capital. La despesa en aquest camp ha passat d’1.026.659 d’euros de l’any passat, a 1.047.900 d’euros aquest 2021.

El servei està subvencionat principalment per l’Ajuntament de Girona -que enguany aportarà 1.030.000 euros, incrementant en 30.000 euros el milió que va posar l’any passat-, però també per la Generalitat de Catalunya (145.000 euros), la Diputació de Girona (180.000 euros), l’Ajuntament de Salt (33.000 euros), diverses fundacions socials i donatius de particulars o empreses.

La Sopa és l’únic recurs d’aquest tipus a la província i atén a totes les persones sense llar que arriben d’arreu de les comarques gironines. En xifres, té empadronades a la seva adreça 355 persones per ajudar-les a integrar-se a la societat, però fins fa poc, eren moltes més. I és que recentment, s’han revisat els inscrits i s’han donat de baixa 935 individus.

L’espai té capacitat perquè hi pernoctin a unes 70 persones, però ofereix a tothom menjar i un lloc on poder dutxar-se.