Uns 170 infants ja s’han inscrit aquest estiu a l’activitat de promoció lectora de les Biblioteques de Girona “Estiu en ruta: cada parada un llibre”. La iniciativa, que va començar l’1 de juliol i s’allargarà fins al 19 de setembre, proposa als infants emprendre un viatge lector a través dels llibres suggerits en diversos itineraris. Les nenes i els nens amb ganes de viure aventures i aprendre els coneixements que s’amaguen darrere les pàgines dels llibres podran triar el camí a seguir segons el seu nivell lector i els propis gustos per tal d’aconseguir un passaport que reconegui el seu viatge literari.

Participar-hi és senzill: només cal apuntar-se presencialment a la biblioteca més propera i disposar del carnet de biblioteca, que és gratuït i es pot fer en el mateix moment de la inscripció. Tothom qui s’inscrigui al concurs rebrà un mapa i un passaport personal, on queden reflectits tots els reptes plantejats i els punts del camí recorregut. Caldrà que se segueixin les rutes marcades, ja que cada una d’elles representa una temàtica diferent. Si els infants encara no saben escriure, podran demanar ajuda a persones adultes per respondre o bé contestar amb un dibuix. Cada cop que acabin una activitat podran acudir a la seva biblioteca per segellar la parada i, un cop resolguin tots els reptes, rebran l’obsequi de la gorra del concurs. També tindran dret a participar en el sorteig d’un lot de llibres (pels de 3 a 6 anys) o d’una subscripció anual a la revista Namaka (pels de 6 a 8 anys) o Petit Sàpiens (pels de 9 a 12 anys).

“L’estiu és un bon moment perquè la ciutadania s’apropi d’una forma lúdica a les biblioteques de la ciutat, obertes durant les vacances i adaptades a les mesures de prevenció de la COVID-19. Des de les Biblioteques de Girona programem diverses activitats relacionades amb un eix temàtic d’interès durant el període vacacional escolar, per acostar la mainada a la part més divertida i fresca de les biblioteques”, ha explicat el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats.

Amb aquesta iniciativa, les Biblioteques de Girona volen incentivar d’una forma engrescadora la lectura i l’escriptura entre tots els públics, alhora que es reivindiquen com a espai de lleure també a l’estiu.