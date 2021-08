Els lladres especialitzats en furts al descuit actuen per la província i ahir van cometre un cop en una benzinera de Girona.

Les càmeres de vigilància de l'establiment comercial, que està situat a la zona de Can Turon de Girona han immortalitzat el moment del robatori i circulen a través de les xarxes socials i serveis de missatgeria.

En aquesta benzinera d'un supermercat una dona va ser víctima d'aquest tipus de furt. Que consisteix d'una banda a distreure la víctima i per l'altra, aconseguir el botí quan això s'està produint.

En el cas de Girona, que va tenir lloc ahir al migdia, la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra està al corrent dels fets i investiga qui hi ha al darrere. Està previst que la víctima demà presenti la denúncia pels fets.

En les imatges es pot veure que dues persones participen en l'anomenat furt al descuit. Un dels delinqüents distreu la dona que està posant carburant i ell també simula que ho fa en el mateix dispensador. Mentre que l'altre home, s'ajup i s'amaga al costat del vehicle de la dona i obre la porta del copilot mentre la víctima està distreta pel seu còmplice. Com que la porta del cotxe de la víctima no està tancada, aconsegueix robar-li la bossa de mà

Els Mossos investiguen el cas, que també es dona en aparcaments sobretot de centres comercials. Més d'una vegada han alertat d'aquesta pràctica que es dona sobretot en àrees d'aparcament on hi ha molt moviment. Sovint aprofiten que la gent va molt carregada i té les portes obertes del vehicle i aconsegueixen el seu botí. També hi ha la modalitat de la benzinera, com la que va tenir lloc ahir a la ciutat de Girona. Aquests fets, però es donen a tota la província i a la resta de Catalunya, asseguren des de la policia.

Que recomana tancar sempre el cotxe quan se'n surti i no deixar cap mena d'objecte de valor a la vista.