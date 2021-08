L'Ajuntament de Girona proposa apujar la potència a les famílies vulnerables per acabar amb els talls de llum als barris del Sector Est, que engloben la Font de la Pólvora i Vila-roja. El projecte per implantar-ho costaria 3 milions d'euros (MEUR) i preveu que el consistori assumeixi el cost de posar al dia les instal·lacions dels habitatges. L'alcaldessa, Marta Madrenas, explica que aquest és un dels projectes que volen optar a fons europeus. Però també alerta que abans d'estudiar-lo en detall caldrà veure què diu l'auditoria sobre l'estat de la xarxa a la Font de la Pólvora. En paral·lel, l'Ajuntament subratlla que les famílies que s'acullin al projecte, necessàriament, hauran de viure en un carrer on ja s'hagi fet la sectorització.

L'auditoria externa que ha encarregat l'Ajuntament se centra en estudiar quin és l'estat de la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. L'objectiu és saber si els talls de llum que deixen part del barri a les fosques s'originen perquè les línies són obsoletes o bé perquè la xarxa pateix sobrecàrregues (entre d'altres, causades per connexions fraudulentes).

Els talls de llum al Sector Est s'intensifiquen amb l'arribada de l'estiu i de l'hivern (que és quan es connecten més aparells). Per combatre la problemàtica, l'Ajuntament de Girona i la companyia Endesa van impulsar un pla per sectoritzar els blocs de quatre carrers del barri: Mimosa, Roure, Avellaner i Castanyer.

Els fusibles de cada edifici es treien al carrer i es tancaven dins un armari metàl·lic amb pany i clau. D'aquesta manera, si es manipulava la instal·lació, en cas de sobrecàrrega a priori només saltaria la llum d'aquell bloc. Però la resta del carrer continuaria tenint electricitat.

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, explica que després dels entrebancs provocats per la pandèmia, les obres de sectorització en aquests quatre carrers ja s'han acabat. Però que malauradament, la mesura no ha estat efectiva perquè els talls de llum continuen. Entre d'altres, perquè el programa d'ajudes perquè els veïns regularitzessin els seus comptadors "no obté resultats".

"Hi ha hagut carrers on la sectorització ha funcionat millor, i quan ha saltat la llum només ho ha fet en un bloc concret", explica Núria Pi. "Però a d'altres carrers, les afectacions són més llargues", afegeix la regidora.

Apujar la potència

L'alcaldessa de Girona no amaga que part de la problemàtica dels talls de llum a la Font de la Pólvora es deu "a la delinqüència". Però també admet que al barri hi viuen famílies vulnerables, que ho tenen tot en ordre, i que continuen quedant-se a les fosques.

Per ajudar-les i posar fi als talls de llum que pateixen, l'Ajuntament fa un any que treballa en un projecte que proposa apujar la potència en aquests habitatges. D'aquesta manera, en cas que la xarxa patís una sobrecàrrega, els pisos continuarien tenint electricitat.

El projecte té un pressupost de 3 MEUR i és un dels que l'Ajuntament de Girona vol presentar a la convocatòria de fons europeus. Això sí, abans d'estudiar-lo més a fons el consistori vol haver rebut els resultats de l'auditoria i tenir la certesa que l'estat de la xarxa elèctrica al Sector Est no és la causa directa dels talls de llum.

"Nosaltres creiem que les apagades es deuen al fet que les línies han de suportar una càrrega superior a aquella que hi ha contractada", diu l'alcaldessa. "Però serà l'auditoria qui ens doni dades rigoroses i coneixement sobre la causa dels talls de llum", subratlla Madrenas.

Si l'informe conclou que la xarxa elèctrica del barri no és obsoleta, l'Ajuntament de Girona plantejarà tirar endavant aquest nou projecte com una prova pilot. L'objectiu és que sigui el consistori qui adeqüi les instal·lacions dels blocs, i dels pisos en particular, per permetre que la companyia apugi la potència dels habitatges on viuen famílies vulnerables, i evitar que pateixin talls de llum en cas de sobrecàrrega.

Marta Madrenas subratlla, però, que vol ser "molt prudent" a l'hora de parlar d'aquesta iniciativa. D'entrada, perquè primer cal saber què conclou l'auditoria. Però també perquè el projecte "està totalment sotmès a què rebem fons europeus" i es pugui assegurar del tot "que tècnicament és viable" per posar fi als talls de llum.

L'alcaldessa, això sí, ja avança que aquesta solució només s'aplicaria als blocs on s'hagi fet la sectorització i els veïns tinguin el comptador regularitzat. "Allò que no podem és fer les adequacions en habitatges o comunitats on es produeixin fets delinqüencials", diu Marta Madrenas. Per això, l'alcaldessa ja avança que el projecte es treballarà amb l'oposició i, sobretot, amb els veïns del Sector Est.

"Nosaltres creiem que aquesta pot ser una bona opció per donar una sortida definitiva a la problemàtica, i no volíem deixar perdre l'ocasió de presentar el projecte perquè opti a fons europeus", explica l'alcaldessa. "Però també és veritat que suposa abocar-hi molts recursos, i que hi hem d'estar tots d'acord; no és fàcil, però sí que és una proposta realista", subratlla Madrenas, explicant que el projecte també es treballa conjuntament amb la Generalitat (perquè molts edificis del barri són propietat de l'Incasòl).

"Ara bé, també vull deixar clar que aquest projecte encara cal treballar-lo", insisteix Marta Madrenas. "I que per això, i per no donar falses expectatives, vull ser molt prudent per no generar frustració", conclou l'alcaldessa.