L’Ajuntament de Girona millorarà la pista esportiva de Sant Daniel, punt de trobada veïnal del barri. Actualment aquesta esplanada es troba en mal estat de conservació i necessita una rehabilitació. Gràcies a aquesta actuació es podran celebrar adequadament les activitats del barri que hi tenen lloc.

Fins fa poc aquest equipament era propietat del Bisbat de Girona i estava cedit a l’Ajuntament. Tanmateix, el novembre del 2020 es va aprovar per Ple la compra de la pista, que ara ha passat a ser de titularitat municipal.

Està previst que les obres, les quals s’han adjudicat a l’empresa Serveis Constructius Mieres per un import de 53.345,08 euros (IVA inclòs), comencin el mes de setembre. El termini d’execució és de quatre mesos.

Els treballs consistiran en pavimentar de nou la pista amb formigó. L'acabat serà diferent per tal de distingir la zona de joc de la de pas i d'esbarjo. També es dotarà l’espai d’una instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials que no existeix en l’actualitat.

La pista esportiva es troba just al costat del Centre Recreatiu Esportiu Cultural (CREC) de Sant Daniel. L’equipament ocupa una superfície de 1.650 m², amb dues edificacions en planta baixa. La resta de la superfície està ocupada per la pista i el seu entorn (1.250 m²), que és on s’actuarà.