L’Eixample Nord, amb 21.423 habitants, i l’Eixample Sud (22.340) són els dos sectors de la ciutat de Girona amb més habitants segons el darrer padró municipal que, amb data de 31 de gener del 2021, l’Ajuntament ha fet públic aquesta setmana. El conjunt de l’Eixample és un barri dens amb molts blocs de pisos i poques cases unifamiliars, però, en canvi, si es mira l’ocupació del seu sòl residencial en comparació amb el seu nombre d’habitants té una densitat de població inferior a la d’altres sectors de Girona. L’Eixample Nord té 472 habitants per hectàrea de sòl residencial i al Sud 431, però, per exemple, la densitat de població a Can Gibert, amb els 7.632 habitants, és de 817; 764 la de Font de la Pólvora i 726 la de Santa Eugènia.

Densitats més altes que les de l’Eixample (tot i que en alguns carrers concrets del centre es poden superar aquestes xifres), però també que el Mercadal o el Barri Vell i que, sobretot, que barris com Palau o Montjuïc que, amb prou feines, arriben als 55 habitants per hectàrea de sol residencial o com Montilivi que es queda en 155. És a dir, que entre uns barris i uns altres, la diferència entre la densitat és d’1 a 14 o, dit d’una altra manera, la densitat de la població de Can Gibert o Font de la Pólvora és catorze vegades la de Montjuïc o Palau.

I aquí arriba la pregunta: és casualitat que Can Gibert i Font de la Pólvora siguin els barris amb més densitat de població i Palau o Montjuïc siguin dels que en tinguin menys? Doncs, no. Almenys si es creuen les dades del padró municipal amb les de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) sobre les rendes brutes disponibles per llar a cadascuna de les seccions censals de l’estat. La resposta és clara. Els sectors de la ciutat on hi ha algunes de les secessions censals amb més poder adquisitiu de la ciutat -Montjuïc, Palau o Montilivi- tenen una densitat de població que està molt lluny de la dels barris amb menys recursos econòmics com, sobretot, Font de la Pólvora amb 15.852 euros de renda bruta disponible per llar o Can Gibert o Santa Eugènia on hi ha alguns districtes censals amb rendes que volten els 25.000 euros de mitjana. En canvi, a les parts més riques de la ciutat es poden trobar seccions censals que, segona les darreres dades publicades per l’INE, arriben a xifres de més de 80.000 euros a Montjuïc o Palau i de més de 91.000 en alguna secció concreta del sector de Montilivi.

Tornant a la densitat de població, Montjuïc amb 2.731 habitants, Palau amb 4.525 i Montilivi amb 5.323 són els barris de Girona amb índexs més baixos entre els quals hi ha un cert volum de gent. Perquè, lògicament, al sector de l’Avellaneda (amb 224 persones empadronades), a les Pedreres (202) o La Creueta (85) surten densitats més baixes. A banda de l’Eixample, on hi ha més de 40.000 persones empadronades, els barris gironines on viu més gent són Santa Eugènia (9.941) i Can Gibert (7.376).