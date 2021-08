L’àrea infantil de la plaça Josep Pla i Casadevall serà la primera de Girona que estarà íntegrament adaptada per a infants amb qualsevol mena de discapacitat. Les obres s’han adjudicat per un import de 61.281,33 € (amb l’IVA inclòs) a l’única empresa que va presentar-se al concurs de licitació: HPC IBÉRICA SA.

L’actuació, que substituirà tot el que hi ha ara mateix, servirà per col·locar un gronxador amb dos seients per a infants a partir de dos anys i un altre amb un seient bressol per a nadons. També hi haurà un parell de jocs didàctics, dos de combinats per fer dinàmiques grupals i un joc de molla per a mainada d’entre dos i deu anys.

L’empresa posarà un nou terra de cautxú a tota l’àrea per evitar cops i que serà accessible per a persones que vagin en cadira de rodes.

Els jocs infantils i el terra de seguretat que hi ha instal·lats ara mateix a la plaça Josep Pla es van posar per primer cop l’any 2004 i ja han superat la seva vida útil.

S’ha aprofitat que s’havien de substituir per fer-ho en línia amb la voluntat de l’Ajuntament d’adaptar la totalitat dels parcs infantils de Girona amb elements inclusius que permetin l’accés i el joc del 100% de la població infantil, una clàusula que forma part del pla de govern 2019-2023.

Si es compleixen els terminis, l’adaptació dels jocs de la plaça hauria de quedar completada a finals d’aquest 2021.