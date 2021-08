Les societats del primer món cada cop són més envellides en una tendència que, per molt que, per desgràcia, la pandèmia hagi accentuat la mortalitat en les persones més grans, es reflecteix clarament en les piràmides de població amb bases cada cop més estretes. La ciutat de Girona no és una excepció i, per primer, el seu Índex d’Envelliment és superior a 1. Concretament d’1,04. En altres paraules, a Girona ja hi ha empadronades més persones de 65 anys cap amunt que no pas nens i adolescents de 0 a 14 anys. En la darrera actualització del padró municipal es veu com, a 1 de gener de 2021, a Girona hi havia 16.709 persones de 65 anys o més i 16.113 de 0 a 14 anys. Unes dades que deixen l’Índex d’Envelliment en aquest 1,04; el més gran de les sèries estadístiques publicades pel consistori i, per exemple, molt per sobre de l’índex de 0,81 que hi havia fa just una dècada en el padró municipal de Girona de l’any 2011.

Sense la mortalitat derivada de la covid-19, especialment virulenta amb la gent més gran en una primera onada que ja està computada en aquesta actualització del padró, l’envelliment de la població de Girona seria encara una mica més gran. Però, en el cas d’una ciutat, més enllà de l’allargament de la natalitat o del descens del naixements, també s’han de tenir en compte els moviments de la població, sobretot parelles joves, per temes laborals o d’accés a l’habitatge. Amb una tendència de creixement de la població de Girona que s’ha mantingut a l’alça en les tres darreres dècades, tot i que aquest 2012 hi ha hagut un petit descens del 0,66%, la ciutat es manté per sobre els cent milers d’empadronats (102.684) dels quals un 16% per cent tenen 65 anys o més.

Un segment de la població que, tot i que, per norma general, actualment s’arriba amb a «gran» amb millors condicions de salut, requerirà d’un augment del volum de diferents serveis. En especial si és té en compte que una quarta part d’aquestes setze mil persones (4.005) viuen soles en un percentatge fins al 32% en el cas de les persones de 80 anys o més (1.715). A més de sis milers de domicilis de la ciutat només hi viuen persones de 65 anys o més, perquè, a banda de les 4.005 que viuen soles, n’hi ha 5.610 que ho fan amb parelles d’aquest mateix segment d’edat. Si acotem a partir dels 75 anys hi ha 3.845 domicilis de la ciutat de Girona en els quals només viuen persones d’aquest segment d’edat:.2.249 soles i 2.810 en parella. En les dues franges d’edats també hi ha domicilis amb tres o més persones d’aquestes edats convivint, però són casos molt menys freqüents.

En tots els trams de la piràmide de població, Girona manté la clàssica forma de bulb amb les franges centrals de 40 a 44 anys (8.780 persones) i la de 45 a 49 (8.244) com les més poblades per davant de les de 35 a 39 (7.313) i 50 a 54 (7.234). La caiguda de la natalitat es veu molt clara a les franges més baixes perquè, mentre en les de 30 a 34, 25 a 29, 20 a 24, 15-19 i 10-14, encara hi ha en tots més de sis milers d’empadronats en la de 5 a 9 ja n’hi ha només 5.471 i en la de 0-4, tan sols 4.606.