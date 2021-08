El PSC de Girona ha presentat un plec d’al·legacions a les bases de les subvencions d’activitats de promoció de la salut. El partit no considera «adient» que les clàusules siguin les mateixes que abans de la pandèmia. «No podem tenir les mateixes bases que fa dos anys, quan no hi havia una pandèmia que precisament ha afectat, i molt, en l’àmbit de la salut», va explicar la regidora socialista Bea Esporrín.

El PSC de Girona considera que «la promoció de la salut engloba un ventall molt ampli de temes» i posa d’exemple els relacionats amb l’àmbit de la sexualitat, per mantenir unes relacions sanes; l’alimentació saludable; la salut bucodental; el benestar emocional; la prevenció de consum de tabac i alcohol; la cura del cos amb l’adquisició d’hàbits saludables o l’acompanyament amb el dol perinatal.

En aquesta línia, Esporrín va afegir que «la pandèmia viscuda a causa de la covid-19 i les seves variants, ha accentuat la necessitat d’executar projectes i activitats de promoció de la salut». I va explicar que, per aquest motiu, el grup considera que «l’objecte de la convocatòria es podria ampliar detallant línies d’actuació» més precises i adaptades al context sanitari que s’està vivint.

Els socialistes apunten que es podria «ampliar l’objecte de les bases per desenvolupar programes en línia amb les propostes del Ministeri de Drets Socials i l’Agenda 2030».

Concretament, aquests programes preveuen intervencions de promoció i educació per la salut a l’àmbit local en sis línies que engloben oferir consell i assessorament, educar perquè tothom tingui una bona salut individual, educar també per vetllar per la salut grupal o col·lectiva, proporcionar la informació necessària a la ciutadania i apostar per una bona comunicació, actuar i treballar per la dinamització social i, finalment, establir mesures d’advocacia per a la salut en la promoció de salut local.

A més, el PSC va recordar que «caldria actualitzar el Pla Local de Salut (PLS) per tal que recollís les necessitats actuals». El que ara està vigent a Girona es va publicar el mes d’abril del 2018, «abans de l’arribada de la pandèmia».

Mentre no es redacti i s’aprovi un nou Pla Local de Salut, el PSC proposa utilitzar aquestes subvencions per «resoldre les mancances que es detecten al PLS en matèria de subvencions d’activitats de promoció de la salut, oferint una línia d’ajudes amb programes per adreçar els diferents eixos temàtics, en coherència amb el PLS».

Altres al·legacions que han fet els socialistes de Girona contemplen «augmentar la dotació de les subvencions que es van anunciar al 12 de juliol de 2021» que és de 5.000 €. La regidora Esporrín va explicar que des del PSC de Girona consideren que «la quantia de 5.000 € és insuficient i no té en compte les necessitats creades per la pandèmia sanitària ni les recomanacions del PLS de 2018». Per això, proposen augmentar-la.

També creuen que «a la comissió qualificadora s’hauria d’incloure un representant de cadascun dels grups polítics que formen part del Ple de l’Ajuntament» i «afegir a les entitats beneficiàries les entitats sense ànim de lucre» perquè, segons assegura el grup municipal, «al text actual només posa associacions».

Finalment, el PSC veu convenient «incloure a les bases un apartat que disposi on poden obtenir informació i assessorament les entitats que ho necessitin».