L’Ajuntament de Quart ha retirat aquesta setmana el cotxe cremat que feia cinc mesos que estava abandonat a un camp de la Creueta, al costat del Parc Tecnològic de la UdG. Els Mossos van tancar la seva investigació la setmana passada sense poder identificar-ne el propietari perquè el vehicle no tenia placa de matrícula i el número de vestidor havia quedat calcinat.

El cotxe, un Peugeot 105, no encaixava en cap denúncia per robatori i la policia va arribar a la conclusió que no estava relacionat amb cap fet delictiu. «Com que no hi ha hagut cap reclamació en molt temps, l’hem considerat un residu urbà i hem decidit retirar-lo», explicava el regidor d’urbanisme, obres i medi ambient de Quart, Miquel Cortés.

El cotxe va aparèixer al mig del descampat la matinada del 28 de març. Cap a dos quarts de quatre, un veí de la zona va alertar que hi havia un vehicle en flames a tocar de la carretera GIV-6703. Els bombers van detectar dos focus d’incendi: el vehicle i una foguera de palets cremant al costat. En vint minuts van poder apagar el foc. Durant aquests últims mesos, el cotxe calcinat s’havia convertit en una atracció per alguns dels ciutadans que freqüenten la ruta del Carrilet i els més curiosos s’acostaven al vehicle, fins i tot per fer-s’hi fotografies.

«En teoria, el cotxe l’hauria d’haver tret el propietari del camp», apuntava Cortés. Tanmateix, el descampat, qualificat com a sòl urbanitzable, va acabar en mans d’un grup de societats i bancs durant la crisi econòmica i ha quedat abandonat. Per això, finalment ha estat l’Ajuntament qui s’ha fet càrrec de la retirada.