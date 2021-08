L'Ajuntament de Girona ultima la compra de 32 pisos per destinar-los a lloguer social. Els immobles s'adquireixen exercint el dret de tanteig i retracte, que preveu que l'administració pugui comprar habitatge de manera prioritària per ampliar el parc públic. L'alcaldessa, Marta Madrenas, remarca que aniran destinats especialment a donar suport a l'emancipació de joves i a garantir l'accés a habitatge a preus assequibles per a la gent gran: «Són els col·lectius prioritaris». Amb aquestes operacions, el consistori preveu «pràcticament» esgotar la partida de 4 milions d'euros de les inversions per a compra de pisos. Madrenas subratlla que és una aposta per donar resposta a necessitats més immediates i situa la construcció dels tres blocs en el «mitjà termini».

L'ajuntament preveu completar la compra d'aquests 32 immobles al llarg d'aquest any. Són pisos repartits per diferents barris de la ciutat i que s'adquireixen exercint el dret de tanteig i retracte. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que l'ajuntament ha intentat incorporar al parc públic d'habitatge tots aquells immobles disponibles que complien els requisits: «Cada setmana observem els habitatges que surten i ens interessem per aquells que no requereixen obres extraordinàries per poder-los tenir a disposició com més aviat millor». Un cop comprats i condicionats els habitatges, es destinaran a lloguer social. Madrenas té clar que, a l'hora d'adjudicar els pisos, prioritzaran dos col·lectius: joves i gent gran. «Estan especialment dirigits a l'emancipació de joves i famílies joves i a les persones grans més vulnerables que, pels motius que siguin, es puguin veure privades d'un habitatge», ha explicat l'alcaldessa. De tot aquest paquet de pisos, també se'n reservaran alguns per a famílies vulnerables.

Els 32 habitatges es reparteixen per diferents barris, però de tots ells una vintena es concentren en tres blocs a Santa Eugènia, Devesa-Güell i Eixample-Sant Pau. Allà on n'hi ha més és a l'edifici situat a la confluència entre el carrer Santa Eugènia amb Bassegoda. Els altres dos blocs on l'Ajuntament compra més d'un habitatge són al final del carrer Ramon Turró i al Caldes de Montbuí. Amb aquestes operacions, l'alcaldessa precisa que pràcticament ja hauran invertit els 4 milions d'euros previstos a les inversions per a la compra d'habitatges. D'aquesta quantitat, 3,1 milions d'euros es van acordar amb Guanyem. Madrenas remarca que d'aquesta manera, un cop l'Ajuntament sigui propietari dels pisos, podran incorporar-los al parc públic d'habitatge, que actualment és d'uns 180 immobles.

105 pisos de protecció

La compra directa dels pisos és una mesura que permetrà donar una resposta més immediata a les necessitats d'habitatge, però l'alcaldessa recorda que no és l'única que estan treballant. De fet, l'equip de govern va anunciar a finals de juliol l'acord amb l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per construir tres edificis amb fins a 105 pisos de protecció oficial a Domeny. Segons el conveni, aprovat pel ple, l'ajuntament cedirà el dret de superfície dels terrenys i l'Incasòl s'encarregarà de la construcció i el manteniment dels immobles. Serà la primera promoció de protecció oficial que es fa a la ciutat en deu anys i la previsió és que siguin una realitat d'aquí a «quatre o cinc anys». En aquest sentit, Madrenas ha volgut agrair la implicació de l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet: «Es va comprometre a fer aquestes promocions destinades als col·lectius que prioritzem i que ara seran una realitat».

Can Gibert del Pla, al setembre

A més, l'alcaldessa també espera poder obrir al setembre el procediment per cedir els drets de superfície de solars de la zona de Can Gibert del Pla perquè empreses promotores del tercer sector hi edifiquin: «Fa temps que hi estem treballant, però els tràmits s'allarguen per la burocràcia, esperem que ara puguin veure la llum». L'objectiu és comptar amb més pisos per destinar-los a lloguers assequibles. Madrenas veu amb bons ulls l'anunci de la Generalitat d'assumir a partir del setembre el lloguer de les persones vulnerables amb data de desnonament fixada i que estiguin a l'espera d'un habitatge amb lloguer social. «Quan sóc crítica ho sóc, però aquí veig que la Generalitat està compromesa en un pla de xoc contra l'emergència de l'habitatge i està presentant unes mesures molt adequades perquè els alcaldes estàvem patint molt per quan finalitzés el termini de la suspensió dels desnonaments», ha exposat.

L'alcaldessa concreta que temien que es reactivessin els desnonaments i que els ajuntaments no tinguessin lloc on poder ubicar les famílies: «Que hagin tret aquesta mesura i altres que em consta que anunciaran, ens dona una mica d'aire com a ajuntament perquè tota l'atenció a l'emergència habitacional requeia en nosaltres». El departament de Drets Socials va emmarcar la mesura en el programa Reallotgem i el pla s'inicia amb 20 milions d'euros, una quantitat que calculen que serà «més que suficient» per abordar la situació de setembre a desembre. Les primeres famílies que es podran beneficiar de la mesura són les 185 famílies catalanes amb data assenyalada entre l'1 de setembre i el 15 d'octubre.