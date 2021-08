Els Mossos d’Esquadra van rebre dissabte a la nit dos avisos de veïns alertant de baralles a diferents punts de Salt. El primer va entrar a les nou del vespre. Cinc individus estaven creant enrenou al carrer Major del municipi. Segons relaten fonts policials, tres persones armades amb barres de ferro colpejaven un cotxe amb dos ocupants a l’interior. Diverses dotacions dels Mossos es van desplaçar al lloc dels fets.

Aquest primer episodi va deixar un home de 57 anys amb antecedents ferit d’arma blanca al braç esquerre. «Sort que van arribar els Mossos perquè si no, penso que l’haurien matat», va relatar ahir el propietari d’un comerç de la zona que va veure la baralla. L’individu ferit, de qui encara es desconeix la implicació amb els fets, va ser traslladat a l’hospital Trueta de Girona.

Pels volts de les deu de la nit, el servei policial va rebre una segona trucada alertant d’un altre ferit al carrer. L’home, de 35 anys i veí de Salt, havia estat apunyalat a l’abdomen i a una cama. Un metge es va desplaçar fins a la zona per atendre’l, però va haver de marxar per seguretat. El doctor va rebre amenaces i l’individu ferit va fugir del lloc sense deixar-se atendre.

Els Mossos d’Esquadra van trobar aquest segon home al seu domicili a Salt. Tenia set ordres de crida i cerca i múltiples antecedents penals. En aquesta línia, un veí va confirmar que «no és el primer cop que causa baralles aquest noi». Primer, va ser traslladat d’urgència a l’hospital Trueta i, des d’ahir, es troba reclòs al centre penitenciari gironí de Puig de les Basses, on complirà condemna. A part dels delictes previs de què se l’acusaven, se li ha interposat una demanda d’atemptat i desobediència a agents de l’autoritat i també d’atemptat contra un funcionari públic, per l’incident amb el professional sanitari.

Després dels fets, diversos veïns van coincidir a dir que havien passat «por» i un va posar sobre la taula els problemes de seguretat. «Hauria d’haver-hi més patrulles vigilant per evitar els problemes i així hi hauria més tranquil·litat pels qui només volem treballar», va dir.

La unitat d’investigació dels Mossos de Girona encara té el cas obert i mira d’esclarir els fets. Una de les hipòtesis amb què treballa el cos és la d’una possible venjança relacionada amb narcotràfic. I, de fet, així ho valorava el propietari d’un negoci del carrer Major de Salt que va presenciar els fets: «La baralla va començar per tema drogues, marihuana em va semblar escoltar». A l’operatiu hi van intervenir Mossos de l’ARRO per completar l’actuació amb seguretat.