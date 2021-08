Són dos quarts de nou de la nit d’un dijous d’agost. Els vehicles que circulen per l’avinguda gironina de Lluís Pericot ho fan força més ràpid que el que indiquen els senyals verticals que inunden la via; haurien d’anar a 30 km/h. «Al matí tenen pressa per entrar a treballar a Girona i a la nit per sortir i arribar a casa; sempre amb pressa», denuncia un veí, que assegura que els conductors es confien perquè no hi ha controls a la via ni multes per accés de velocitat. Al contrari del que ell diu, fonts de l’ajuntament asseguren que «periòdicament s’hi instal·len radars mòbils».

Llorenç Gené fa trenta anys que viu a l’avinguda i es queixa de la transformació que ha patit la zona; passant de ser un «cul de sac» residencial i tranquil, a una de les principals vies d’accés a la ciutat després que s’urbanitzés, fa una vintena d’anys, la zona que havien ocupat els vivers Martinoy i s’adaptés la carretera per descongestionar el trànsit del carrer Barcelona.

Fa quatre anys, a Gené un vehicle el va envestir parcialment mentre creuava un pas de vianants. Relata que el semàfor per poder creuar es va posar vermell i un cotxe va arrencar abans que el seu es posés verd. «Alguns veïns hem patit accidents d’aquest tipus perquè els cotxes no vigilen».

Per episodis com aquest, s’ha intentat pacificar l’avinguda, però Gené denuncia que les actuacions que s’han fet en aquesta línia «no tenen sentit». Un dels exemples que posa el veí del que considera una «mala actuació» són els semàfors que hi ha a la rotonda de la intersecció entre l’avinguda Lluís Pericot i el carrer Marquès de Caldes de Montbui. «N’hi ha per entrar a la rotonda i per sortir. No tenen cap lògica, creen embussos i els cotxes van igual de ràpid», diu.

El president de l’Associació de Veïns de Montilivi, Ramon Ternero, coincideix a dir que «efectivament hi ha molt trànsit», però assegura que la «Policia Municipal fa controls periòdics» per garantir la seguretat i el civisme a Lluís Pericot. «Com a associació tenim contacte directe amb l’ajuntament i no ens sentim desemparats. Quan detectem una conducta de risc, n’alertem i se soluciona», assegura Ternero.

De fet, l’última setmana de juliol, l’ajuntament va finalitzar unes actuacions de millora de la seguretat viària a aquesta avinguda. Les modificacions van consistir principalment a col·locar pilones. Unes han servit per tallar la circulació entre els dos carrils de pujada i els dos de baixada, ampliant la zona de vianants de la rambla del mig de Lluís Pericot. «Ara per anar direcció Girona et veus obligat a girar a la rotonda», critica el veí, que explica que l’únic carrer que et permet girar a l’esquerra cap al centre de la ciutat és Castell de Peralada. Gené considera que això no ajuda a reduir la velocitat, sinó a complicar la circulació.

En alguns carrers, com precisament el Castell de Peralada, la connexió pel mig de la rambla s’ha mantingut, però les pilones s’han col·locat per estrènyer la calçada i obligar els vehicles a frenar. «El que fan aquestes pilones és convertir el que abans eren dos carrils en un i provocar taps», considera Gené. I, de fet, se’n produeix un just al davant mentre ho explica; dos cotxes passen pel mig de les pilones i mentre s’esperen a l’«stop», barren el pas a un tercer que queda amb la part posterior del vehicle al carrer principal de l’avinguda. «S’intenta posar obstacles físics perquè la gent no corri», explica Ternero, que creu que les actuacions compleixen l’objectiu de reduir la velocitat a la via.