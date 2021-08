L'Ajuntament de Girona participa en un projecte europeu liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per afavorir la inclusió de persones migrades. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, explica que es faran tallers amb els nouvinguts «per debatre en relació amb les polítiques que els afecten directament». En el cas de Girona, aquest projecte europeu se centrarà en la comunitat colombiana. El procés participatiu, que haurà de definir les accions on s'invertiran els fons europeus, es farà aquest setembre. L'Ajuntament, a través del servei de primera acollida, proposa oferir cursos lingüístics a mida o impulsar programes d'acompanyament i de suport (per obrir comptes bancaris o bé homologar títols oficials). El projecte europeu posa el focus en impulsar polítiques que afavoreixin la inclusió de les persones migrades i refugiades. El lidera la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del grup de recerca EMIGRA, dedicat a la investigació sobre educació, migracions i desigualtats.

L'Ajuntament de Girona és una de les administracions que hi prenen part. «La finalitat del projecte és contribuir a la inclusió, i fer-ho a través d'un procés participatiu amb les persones implicades», explica Núria Pi. «Es debatrà en relació amb les polítiques que els afecten directament, amb l'objectiu d'impulsar accions conjuntes que n'afavoreixin la integració», subratlla la regidora. En el cas de Girona, aquest projecte se centrarà en la comunitat colombiana. S'analitzarà la seva realitat per veure quines accions emprendre per afavorir la inclusió de les persones nouvingudes a la ciutat. La dotació que es rebrà de fons de la Unió Europea (UE) és de 95.000 euros. D'aquests, 15.000 els gestionarà l'Ajuntament; i els restants, la comunitat colombiana. «El projecte té l'objectiu de crear un camí participat que impliqui les principals parts interessades en processos inclusions de formulació de polítiques socials», explica Núria Pi. Per això, a partir d'aquest setembre, el consistori obrirà un procés de participació amb la comunitat colombiana de la ciutat, per saber quines són les seves necessitats i impulsar accions que n'afavoreixin la integració.

Cursos lingüístics i acompanyament

«Les accions on s'invertiran els diners que s'han subvencionat per part d'Europa sortiran, precisament, d'aquí», concreta la regidora de Drets Socials. Des del Servei de Primera Acollida de l'Ajuntament, precisament, ja s'han plantejat algunes propostes perquè serveixin com a punt de partida d'aquest procés participatiu. «Són programes o iniciatives que caldria reforçar», explica la regidora. El consistori planteja fer cursos lingüístics a mida per a col·lectius concrets. També proposa fer créixer altres projectes, com l'acompanyament a refugiats, o aquells que «reforcen la ciutadania de ple dret», diu Núria Pi (com el suport a l'hora d'obrir comptes bancaris o l'assessorament en l'homologació de títols).