L'Ajuntament de Girona ha programat dues visites guiades gratuïtes adaptades a invidents, que s'acompanyen d'unes maquetes 3D de la Catedral i la basílica de Sant Feliu. D'aquesta manera, a través del tacte, i d'un servei d'audiodescripció en català, el col·lectiu pot conèixer els dos monuments emblemàtics de la ciutat. Es pot fer ús d'aquestes maquetes recollint-les a l'Oficina de Turisme de la Rambla. Les maquetes en 3D han estat elaborades al Laboratori Social d'Innovació de Girona Emprèn. La confecció dels prototips d'aquesta prova pilot ha estat possible gràcies a un voluntari dels cursos d'informàtica de l'EspaiCaixa de Girona, que ha posat a disposició de l'Ajuntament els dissenys tridimensionals d'aquests dos monuments de la ciutat.

La primera de les visites va tenir lloc el passat divendres, dia 13 d'agost, sota el títol 'Gerunda: els orígens de la ciutat - la muralla sota carreus de roca sorrenca'. Els qui hi van participar van recórrer els carrers i places de Girona per descobrir la història de la fundació de la ciutat. La proposta va comptar amb la participació d'entitats socials gironines com Multicapacitats. Els membres d'aquestes entitats i empreses especialitzades en el sector col·laboren en el disseny de les visites guiades adaptades.

La propera visita, amb una temàtica diferent i també adaptada a persones invidents, tindrà lloc el 28 d'agost. Per assistir-hi, cal reservar plaça enviant un correu electrònic a puntdebenvinguda@ajgirona.cat. A banda d'aquestes visites també se n'han programat amb interpretació en llengua de signes i adaptades per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb mobilitat reduïda o sordceguesa. Amb aquestes propostes, el consistori pretén millorar la qualitat turística de la destinació i afavorir la inclusió universal dels recursos turístics amb les sinergies entre entitats i empreses.