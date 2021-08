L’Ajuntament de Girona va canviar ahir l’ús de sis aparcaments públics i gratuïts del parc de Vista Alegre. L’actuació va començar a les 9 del matí quan la brigada municipal es va traslladar, davant la sorpresa dels veïns que asseguren que no n’estaven al cas, al carrer Josep Morató i Grau per pintar de groc les quatre places que ara estan reservades pels agents dels Mossos d’Esquadra i les dues que s’han convertit en zona de càrrega i descàrrega. «Ha estat la gota que ha fet vessar el got», va explicar ahir Pep Fortià, president de l’Associació de Veïns del barri. I és que el barri gironí de Vista Alegre-Carme fa temps que arrossega problemes d’urbanisme i de mobilitat que no se solucionen.

Un d’aquests és, precisament, la manca d’aparcament públic. Els veïns ho atribueixen a la proximitat amb el centre i al fet que estacionar sigui gratuït a diversos punts de la zona. També alerten que hi ha cotxes que s’hi passen mesos. «Tenim la impressió de ser l’aparcament d’altres zones de la ciutat», va relatar Fortià.

Per això, des de l’Associació de Veïns del barri reclamen que es canviï el model gratuït per al de zona verda. «És un sistema que garanteix la rotació i que ofereix un preu reduït als veïns del barri», va dir el president. «Els últims tres regidors de barri ens han assegurat que s’està estudiant implementar la zona verda a diferents punts de la ciutat, però no s’acaba de tirar endavant». Per ara, només n’hi ha dues a la ciutat, ubicades a Pedreres i a la Devesa, que es van implementar per fer-ne una prova pilot.

Fortià va aprofitar per recordar els tres projectes urbanístics que estan pendents al barri. Aquests inclouen la reforma del pont de l’Areny i un tram del carrer del Carme, la passera de la Font del Rei -que continua barrada- i el pont Carme-Montilivi, que fa temps que els veïns reclamen que es construeixi sobre l’Onyar.

Al setembre, l’Associació de Veïns té programada una reunió amb l’ajuntament, en què espera poder trobar solucions per resoldre els problemes pendents.