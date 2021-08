Un bidó ple de ciment va aparèixer fa aproximadament dos mesos al carrer Montcalm i, des d’aleshores, els veïns de Santa Eugènia es queixen que ocupa espai a la via pública. «Primer ocupava una plaça d’aparcament fins que alguns veïns van aconseguir moure’l a la vorera», explica Xavier Villarreal, veí del barri. «Com que està ple de ciment, no és fàcil de moure», afegeix.

«Sabem que és un simple bidó, però per als veïns és una declaració d’intencions», reflexiona en Xavier, que creu que aquest objecte «a la plaça Catalunya no duraria ni un dia». «És pura deixadesa. Santa Eugènia no és una prioritat per a aquest equip de govern», conclou.