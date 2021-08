La Fiscalia ha recorregut l'arxivament del tall de l'AP-7 a Salt (Gironès) de Tsunami Democràtic el novembre del 2019, després que el Jutjat d'instrucció 3 de Girona tanqués el cas per a 48 investigats el juliol. Segons informa l'organització Alerta Solidària, són 22 d'aquestes 48 persones les afectades per la decisió de la Fiscalia i s'afegeixen a les quatre que continuaven encausades per desordres públics després de l'arxivament. L'Audiència Provincial haurà de resoldre el recurs en els pròxims mesos i decidir si finalment els jutja. Alerta Solidària considera aquest recurs una «nova decisió política» del que titlla com «l'òrgan punta de llança de la repressió de l'Estat».

La interlocutòria del jutjat de Girona va concloure, en l'arxivament del cas, que «no existeixen indicis sòlids que permetin pensar, amb un mínim de seriositat, que prosperarà una acusació» contra aquests encausats perquè no ha quedat acreditat que «cometessin llançament d'objectes contundents o cremessin contenidors». La causa per desordres públics investigava inicialment 52 persones.