L’Ajuntament de Girona continua realitzant obres de millora a la xarxa de clavegueram de la ciutat per tal d’evitar acumulacions d’aigua en punts que s’inunden habitualment durant episodis de pluja. Concretament, s’han fet actuacions a l’encreuament entre els carrers del Puigsacalm i de Joan Viñas i Bona, i a la rotonda de Santa Coloma de Farners. Les obres a aquests dos sectors s’afegeixen a les de principis de mes a la cruïlla entre els carrers de Tarragona i del Doctor Santiago Sobrequés, i al carrer d’Osca. L’Ajuntament també té previst fer noves actuacions en altres punts de la ciutat.

L’objectiu de les dues actuacions és augmentar la capacitat de recollida d’aigua superficial que s’acumula quan plou i evitar que s’embussin els embornals. Els treballs són especialment importants per millorar el drenatge de l’aigua en situacions de pluges de forta intensitat, ja que comporten l’arrossegament d’àrids i flotants que col·lapsen les reixes.

En el cas de la cruïlla dels carrers de Puigsacalm i de Joan Viñas i Bona, s’han construït dos embornals nous i un total de set reixes interceptores equipades amb vorada drenant, per maximitzar la capacitat de recollida d’aigua, i amb calaixos desarenadors. L’import d’execució de l’obra ha estat de 12.598,11 euros (IVA inclòs) i ha anat a càrrec de Construccions Quart, S.A.

A la rotonda de Santa Coloma de Farners l’actuació ha consistit en l’ampliació de sis embornals ja existents, convertint-los en interceptores o embornals de major capacitat. A més, també s’hi han construït dos pous de drenatge. En aquest cas, l’obra s’ha adjudicat a l’empresa Obres i Construccions Germans Cruz NG 2012 SL. per un import de 19.178,50 (IVA inclòs).

La intenció del consistori és continuar incrementar la capacitat hidràulica de la xarxa de clavegueram existent amb noves actuacions en altres punts de la ciutat. En aquest sentit, properament s’actuarà al sector del carrer de Pedret 1-5, on també s’ampliaran cinc dels embornals existents, convertint-los en reixes interceptores, i on se’n construirà una d’addicional del mateix tipus. Les obres, previstes per principis de setembre, tindran un cost de 13.983,06 euros (IVA inclòs) i aniran a càrrec de l'empresa Fàbregas Immobles S.L.