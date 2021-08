L’Ajuntament de Girona participa en la campanya de difusió del projecte «Comerç Amic», promogut per Eurotowns, en el marc de la Urban Future Conference. El consistori comparteix a través de les xarxes socials un vídeo d’Urban Future que posa la iniciativa gironina com a exemple de mobilitat escolar sostenible, segura i autònoma. «Comerç Amic» és una xarxa de botigues locals que actuen com a punts de confiança per als infants que van o tornen de l’escola. Els establiments participants també ofereixen orientació i atenció en cas que els nens i nenes necessitin ajuda i la majoria d’ells assenyalen que se senten més segurs. El projecte també encoratja les famílies a conèixer els comerços locals de la ciutat i a crear noves relacions als barris.