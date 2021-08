Un home de 31 anys va morir ofegat ahir al vespre al riu Ter, al seu pas per Girona.

L’accident aquàtic va tenir lloc a l’altura del pont de la Barca, a tocar la Devesa.

La víctima s’estava banyant amb un grup de més persones i per causes que es desconeixen, va ser arrossegat pel corrent de l’aigua.

Testimonis van alertar ràpidament la Policia Municipal que alhora va alertar el SEM i els Mossos.

Fins al lloc dels fets s’hi va desplaçar una patrulla de la Policia Municipal que es va trobar la víctima al mig del riu amb el cos panxa avall i que no es movia.

Un agent va saltar al riu per treure'l de dins de l’aigua, però, el policia ja va poder comprovar que no respirava. L'home havia empassat molta aigua.

Tot i això, els efectius del SEM van intentar reanimar-lo, però les maniobres no van fructificar.

La víctima mortal és un home de 31 anys, d'origen magribí que tenia el seu domicili a la Sopa de Girona.

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra Girona s'han fet càrrec de l'accident. L'ofegament se sospita que es va produir perquè l'home no sabia nedar.

8 morts en medis aquàtics

Aquest ofegament eleva a vuit les persones mortes en medis aquàtics aquest estiu a Girona. Cinc d'elles a les platges de la Costa Brava, dos en piscines i aquest últim, en un riu.

A Girona feia quatre anys que no hi havia un ofegament mortal, cal anar fins al 2017, quan un nen de 10 anys va morir ofegat en un estany de les hortes de Santa Eugènia. El menor, de 10 anys, va anar a banyar-se amb dos amics seus i perquè no sabia nedar no va poder sortir de l'aigua. La família del nen va portar l'ajuntament al jutjat perquè consideren que hi va haver negligència i que no s'hi havia prohibit el bany tot i el perill que podia suposar.