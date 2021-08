Un 'botellón' amb un centenar de persones a Campllong ha acabat amb pintades a l'església del poble i amb reiterades trucades als Mossos d'Esquadra. Els fets s'han produït la matinada d'aquest dissabte durant un concert de Doctor Prats de festa major que es feia darrera del local social de Campllong. Just a l'esplanada del darrera, a tocar de l'església, s'hi han concentrat prop d'un centenar de joves que no estaven al concert i que han vingut "només a fer la seva festa i les seves bretolades", segons ha explicat a l'ACN l'alcalde de Campllong, Lluís Freixas. Allà, han estat bevent i fent festa fins les sis del matí i han fet diverses pintades a l'església.

Malgrat que durant la nit han vingut repetides vegades, els concentrats han seguit amb la festa fins a trenc d'alba quan un grup de 30 persones que quedaven han acabat marxant. Freixas lamenta que la festa hagi acabat tan tard i sense identificar cap dels participants. "No s'ha pogut dissuadir, tampoc tinc l'explicació de per què no s'ha pogut actuar", ha assenyalat el batlle, visiblement molest.Freixa ha deixat clar que el concert de Doctor Prats ha anat "perfecte" i que la gran majoria dels qui estaven fent botellot eren persones alienes al concert que "només han vingut a fer-se la seva festa". "Senzillament aprofiten qualsevol festa major o acte que es faci per organitzar el botellot i se li en fot el benestar dels veïns", ha reblat.