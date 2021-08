Els Mossos han denunciat 34.331 conductors que circulaven amb excés de velocitat per les carreteres gironines en el que portem d'any. Un de cada deu (3.930) ha superat el límit en més de 40 km/h i hi ha 406 conductors que han comès infraccions flagrants, perquè l'han sobrepassat per per sobre dels 60 km/h. L'excés de velocitat és una de les infraccions més freqüents, però amb l'aixecament de les restriccions per la pandèmia, els Mossos han detectat que han pujat tant els infractors com la velocitat que se sobrepassa. "Ens trobem més gent que va a més de 200 km/h; suposo que les ganes de sortir els han fet oblidar les normes de circulació", explica el cap de Trànsit del sector de Sant Feliu de Guíxols, el sergent Ramon Pérez.

C-35, km 87-85, terme de Vidreres (Selva). Els Mossos han muntat un control de velocitat amb una pistola-radar camuflada entre tres caixes de radars mòbils. És ple agost i les carreteres de la Costa Brava van plenes. Malgrat la senyalització evident, en aproximadament una hora, es controlen 367 vehicles i se'n denuncien 14. Als denunciats, la policia els atura a la sortida 9 del peatge, a Maçanet de la Selva. Molts circulen amb cotxes de gamma alta, que sovint tenen detector de radar però que no poden detectar dispositius com la pistola radar.

Prémer massa l'accelerador continua essent una de les infraccions estrella a les comarques gironines. I com sempre els conductors agafen més velocitat en els eixos principals: l'AP-7, l'N-II, la C-35, la C-31, l'N-260 a la costa o l'A-26, a la Garrotxa. Amb l'aixecament de les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19, però, els Mossos han detectat un augment no només en el nombre d'infractors sinó també en els excessos de velocitat registrats. Especialment, d'aquells que excedeixen els 200 km/h. I no només a l'autopista sinó també en vies amb límits de 80, 90 i 100 km/h.

El sergent Ramon Pérez atribueix la situació al relaxament d'alguns conductors. No només amb la velocitat sinó també amb el consum d'alcohol. "Sí que hem notat que la mitjana de velocitat és una mica és alta que abans. Entenem que s'han relaxat una mica i el de no haver conduït durant tant de temps, ho hem notat considerablement", explica.

Des de l'1 de gener i fins a mitjans d'agost, els Mossos han denunciat 34.331 conductors a la xarxa viària gironina. De mitjana, això suposa que cada dia enxampen 145 infractors. Tot i que la majoria de conductors denunciats (29.441) excedeixen en 20km/h la velocitat permesa, un de cada deu ho han fet en més de 40 km/h. I 406, l'han sobrepassat en més de 60 km/h. El que significa que en vies urbanes han doblat el límit permès i en autopista s'han acostat als 200 km/h. En aquest cas, n'hi ha que han comès un delicte tipificat al Codi Penal i s'enfronten penes de presó de tres a sis mesos o feines en benefici de la comunitat i la prohibició de conduir d'1 a 4 anys.

"Sempre hi ha hagut gent que va a 200 però ens estem trobant massa conductors que van a velocitats de 206, 208 o 210. Suposo que les ganes de sortir ens han fet oblidar-nos de les normes de circulació i el mateix passa amb les alcoholèmies, ens trobem casos de positius per sobre l'1", remarca Pérez.

Enxampat en dos radars i 600 euros de multa

Entre els casos més flagrants detectats pels Mossos, hi ha el d'un conductor francès a qui van enxampar en dos controls de radar amb un minut de diferència. La policia el va enxampar primer en un control instal•lat a l'A2 a Vilademuls a 155 km/h, en un tram limitat a 80 km/h. Pocs quilòmetres després, va caure en un altre radar a Orriols. Anava a 142 km/h en un punt limitat a 90 km/h. A més, tenia el permès de conduir francès caducat. Els mossos el van denunciar per tres infraccions i va haver de pagar 600 euros.

Per l'autopista a 217 km/h

A-26, Sant Jaume de Llierca. Control de velocitat amb radar amb trípode. Els mossos enxampen un turisme a 206 km/h en un tram limitat a 100km/h. No és l'únic. A principis de juny, en van detenir un a l'AP-7 a Borrassà que circulava 217 km/h. És a dir, sobrepassava en 97 km/h el límit permès en autopista. Els agents el van arrestar un delicte contra la seguretat viaria perquè circulava a una velocitat penalment punible.

Més d'un miler de controls

En el que portem d'any, la policia catalana ha fet 1.182 controls a la demarcació. La majoria s'han concentrat en els mesos de març (185) i abril (234), coincidint amb els confinaments comarcals. Al gener, se'n van fer un centenar; al febrer 147 i els mesos de juny i juliol 123 i 122, respectivament. En canvi, en només dues setmanes d'agost se n'han fet gairebé tants (111) com els que es van fer durant els dos mesos anteriors. Això es deu a una campanya específica de controls que es fa fer durant la primera quinzena.

Els controls es fan amb diferents dispositius o amb un combinació entre sí. "A l'àrea de Girona fem molts controls de velocitat per garantir la seguretat dels usuaris i el que fem moltes vegades es combinar diferents aparells com la pistola-radar amb caixes radar o introduint un vehicle dins del circuit, ja sigui en dinàmic o en estàtic", explica Pérez.

Radars invisibles i indetectables

Un dels més efectius, segons Pérez, és el de la pistola-radar. De fet, a les comarques gironines fa uns sis anys que s'utilitzen. "Aquest troba unes infraccions que un altre no pot trobar i a la inversa. A més, el que també ens trobem és que aquest aparell no és detectable pels vehicles que portes detectors de radars o inhibidors", explica. "Per això, amb aquests radars en els controls, surten velocitats molt elevades perquè els cotxes –sovint d'alta gamma- van més confiats", detalla.

Aquest aparell, a diferència dels radars convencionals, funciona amb un sistema de làser que surt quan es dispara la pistola i incideix directament en aquell vehicle que es pretén controlar. "Incideix en el vehicle, retorna la llum i ens dona la velocitat a la què va", explica Pérez. Entre els avantatges: es pot col•locar en qualsevol punt (fins i tot, el més inaccessible) i permet "atacar vehicles concrets en campanyes específiques".

Una crida a la responsabilitat

Amb tot, Pérez fa una crida a la responsabilitat a la carretera. "La gent ha de tenir seny. Encara que s'hagin aixecat les restriccions, han de saber que és el mateix i que en un accident amb excés de velocitat els danys són molt pitjors", insisteix.