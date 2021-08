Quan els gironins i gironines entrem a la nostra ciutat per l’est, una de les coses que ens sobta més és l’estat de degradació dels Habitatges Barceló, uns de blocs de color ocre davant per davant del Parc Tecnològic. Els balcons apuntalats, els portals i finestres tapiats o la pintura desgastada, així com un entorn descuidat, donen la benvinguda al conductor que està a punt d’entrar a Girona. La història de degradació d’aquest edifici, de propietat particular, ve de lluny. Ja l’any 2006, i davant del perill per als veïns i veïnes que hi viuen, es van realitzar els requeriments perquè els propietaris fessin les actuacions necessàries. Tot i això, les intervencions dels diversos governs han estat insuficients i, avui en dia, no s’ha trobat una solució que dignifiqui ni l’estat de manteniment de la promoció ni la vida dels i les llogateres que encara hi resideixen. Per tant, continuem amb una entrada est desordenada, degradada, urbanísticament inacabada, que contrasta amb els equipaments del parc que són emblema de desenvolupament, coneixement i futur.

Però el de la Creueta no és l’únic cas de promoció d’habitatges perifèrica que dona la benvinguda al visitant amb bastides decadents. Si entrem a Girona amb tren, venint del nord, ens trobem el barri del Pont Major i el bloc del carrer Joan Bosco, anomenat edifici de l’Aurora. Encara que sembli difícil de creure, aquests pisos es troben en una situació de degradació encara pitjor que els de la Creueta. Des de Guanyem Girona, hem instat a actuar, a través de mesures subsidiàries, per evitar situacions de risc greu per a les famílies que hi resideixen i que han patit inundacions, petits incendis fruit de l’estat de deixadesa de les instal·lacions i l’estructura de l’edifici.

Si seguim en tren algun quilòmetre més enllà, al barri de Pedret, hi trobem un altre exemple similar: l’antiga promoció del Patronat Municipal de la Vivenda coneguts com els pisos de Mazo Mendo. Un altre símbol de la deixadesa municipal en la política residencial és el que ha provocat que una promoció que havia de suposar una oportunitat d’habitatge social hagi acabat en mans privades en la majoria dels casos i amb un evident deteriorament en el manteniment, especialment dels espais comuns.

Però els últims anys a Girona no només s’ha deixat que alguns blocs privats i perifèrics es mantinguin en situacions paupèrrimes. Al Barri Vell hi podem trobar diversos immobles de titularitat municipal en estat de degradació com, per exemple, un bloc al carrer Ballesteries, una casa de tres plantes abandonada amb problemes de salubritat que ocasiona problemes als veïns i veïnes. A Santa Eugènia, per la seva banda, ens trobem amb l’esquelet inacabat de l’edifici que havia de substituir l’antic mercat de Santa Eugènia, una promoció que havia de ser destinada a habitatge de lloguer social i que fa anys que està aturada i a Can Gibert, al carrer Agudes, una promoció municipal inacabada amb uns baixos buits i abandonats.

I així podríem seguir a bona part dels barris de la ciutat. A Girona tenim massa edificis que exigeixen un procés de rehabilitació i que amb una bona gestió pública o públicoprivada, ens permetria dignificar-los, evitar l’infrahabitatge i incrementar el parc d’habitatge de lloguer assequible a la ciutat.