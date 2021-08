L’Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres per completar la primera fase de construcció del nou skatepark al parc de Mas Masó, ubicat al barri de Can Gibert del Pla. El projecte, que es va aprovar el desembre del 2020, l’ha elaborat l’estudi d’arquitectura Ricard Turón. Aquesta primera actuació la farà l’empresa Roig Fills i Associats, una de les tres que es van presentar al procés de licitació, per un pressupost total de 191.603,50 € amb l’IVA inclòs.

L’objectiu d’aquesta construcció lúdica és reactivar i donar vida a aquest espai d’esbarjo al barri i alhora oferir un espai on els patinadors i skaters puguin practicar la seva disciplina. «Amb aquest projecte volem revitalitzar el parc Mas Masó, donar-li més usos perquè la gent hi vagi, sobretot la gent jove», va dir el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

En total, s’actua en una superfície de 1.345,80 m², d’on s’hauran de retirar alguns arbres que hi ha actualment i excavar el terreny per fer espai pel nou equipament. Aquesta primera fase servirà per construir mig skatepark, en format triangular. Un cop finalitzades les obres, ja se’n podrà fer ús a l’espera que es licita la segona meitat que hi afegirà l’altre mig skatepark, afegint mig triangle més per completar la forma definitiva de rectangle i deixant-lo plenament funcional.

Actualment, el parc Mas Masó compta amb una zona infantil, zones esportives, zona de gossos i esplanades vàries per a realització d’activitat a l’aire lliure. L’skatepark, que s’ubicarà justament darrere de l’espai de lleure per la canalla, està dissenyat per a la pràctica de skateboarding i qualsevol altre esport de rodes petites com patins de línia o ciclisme BMX i oferirà reptes de diferents dificultats perquè sigui apte per a tots els públics.

La primera part del projecte hauria d’estar enllestida a finals d’any. Després, faltarà licitar la segona part del projecte perquè l’actuació es completi.

La transformació del Pla d’Educació i Convivència de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert va preveure en el seu moment la transformació del parc Mas Masó per donar resposta per a les necessitats dels barris. Una de les actuacions que es van preveure era la incorporació de l’skatepark.