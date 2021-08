Un any després del pacte de govern JxCat-ERC a l'Ajuntament de Girona, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, afirma que l'acord ha "donat estabilitat": "Ha estat positiu perquè ha servit per tenir un govern més fort". Madrenas remarca que cada regidor gestiona les seves àrees però que el govern està "absolutament coordinat" i que això es tradueix en un "benefici per a la ciutadania". El pacte, però, no té majoria absoluta i el govern municipal necessita arribar a acords amb l'oposició. Per això, l'alcaldessa reitera la crida a una oposició responsable i demana als partits que no s'abonin en el "no a tot" perquè, a la pràctica, suposaria un bloqueig en l'acció de govern.

El setembre passat, JxCat i ERC anunciaven que governarien junts a l'Ajuntament de Girona. Les dues formacions van arribar a un acord perquè els quatre regidors republicans entressin a l'equip de govern, fins aleshores format pels nou de JxCat. Quan van presentar el pacte, van exposar que la finalitat era aconseguir un govern "fort, ampli i estable".

Un any després, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, considera que han complert l'objectiu i que el pacte de govern "ha donat estabilitat a l'ajuntament i, en definitiva, a les necessitats de la ciutat". L'alcaldessa recorda que des de les darreres eleccions municipals del 2019 "sempre" havien dit públicament que la formació amb qui JxCat tenia "més aspectes en comú" per governar era ERC i que això es va materialitzar en un acord del que n'estan "satisfets".

Madrenas remarca que cada regidor gestiona les seves àrees però que actuen com "un únic govern i no com a dos": "Procuro sempre aglutinar totes les polítiques perquè vagin absolutament coordinades en benefici de la ciutadania i crec que es transmet així de cara a fora". Segons l'alcaldessa, l'acord de govern és "positiu", no tant per una qüestió de "comoditat" a l'hora de governar, sinó perquè és un govern "més fort".

El paper de l'oposició

Tot i això, el govern municipal no compta amb majoria absoluta: "És un govern que té majoria simple, però és que jo no he viscut una altra situació, excepte durant l'any que vam governar amb el PSC en l'anterior mandat". De fet, l'alcaldessa considera que l'època de les majories absolutes ja ha quedat enrere i que els resultats electorals demostren que la ciutadania demana als dirigents que facin esforços per arribar a acords i consensos més amplis.

Per això, Madrenas fa una crida a una oposició responsable que eviti el bloqueig en l'acció de govern. "Nosaltres hem estat i continuarem estant disposats sempre al pacte, al consens i als acords. Els governs estem fent aquest canvi i treballem de manera molt més consensuada però això també ha de suposar un canvi en les actituds de l'oposició", ha afirmat l'alcaldessa.

Aquesta petició arriba després que l'oposició en bloc bloquegés el pla d'inversions de 13,23 milions que l'equip de govern va portar al ple de gener i de no poder arribar a acords per aprovar els pressupostos d'aquest any. L'alcaldessa assegura que la ciutadania "no va entendre" que els tres partits de l'oposició (Guanyem, PSC i Cs) fessin la traveta a unes inversions "tan necessàries per a la ciutat". A partir d'aquest moment, Madrenas afirma que han notat un canvi d'actitud en els socialistes, amb qui van negociar el pressupost tot i que acabés sense acord: "Van tenir una actitud molt més positiva i amb voluntat de negociació, encara que no arribés a bon terme".

Lluny del "no a tot"

Per això, l'alcaldessa demana a l'oposició que no s'aboni al "no a tot". "L'oposició també ha de saber trobar el seu lloc i no pot quedar ancorada en el no a tot perquè no poden deixar les administracions encallades, i menys en moments tan importants com els actuals, en els que estem treballant intensament en la recuperació econòmica i en la protecció de les persones més vulnerables".

L'alcaldessa sosté que és un debat que interpel·la a tots els grups i demana a l'oposició que faci "un pas de més confiança" per arribar a acords amb l'equip de govern. Un canvi d'actitud que espera trobar en totes les formacions de l'oposició a partir de setembre, quan preveuen començar a treballar en els pressupostos del 2022: "Espero que després de l'estiu puguem comptar amb la lleialtat i la responsabilitat de l'oposició".

Marta Madrenas opina que una oposició que "diu que tot està malament" no dona confiança ni és "creïble" i fa una crida a entendre que "les regles del joc han canviat" i que, en el marc de majories simples, els partits que no estan al govern han de treballar "de manera propositiva, proactiva i lleial amb el govern".