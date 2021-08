Els robatoris amb violència i intimidació al carrer són un dels aspectes preocupants i sobretot es donen en les grans ciutats. A la de Girona per exemple se n’han registrat 140 en el primer semestre -segons les dades facilitades per l’ajuntament a ACN- i malgrat que han baixat n’hi continuen havent. Aquests atracaments poden generar sensació d’inseguretat i sobretot si tenen lloc en ple centre i la víctima, és un menor.

Aquest és el cas que li ha passat a un jove de 14 anys que en menys d’un mes n’ha patit dos. Dos robatoris violents que han estat de nit i en ambdós casos, joves que anaven en grup són els que l’han intimidat, robat i amenaçat. Ha acabat sense diners i en l’últim cas, sense telèfon mòbil.

El primer dels casos va tenir lloc a davant dels jutjats de Girona, a l’avinguda Ramon Folch, pels volts de dos quarts d’onze de la nit. Un dissabte en el que el menor estava amb un company assegut i en aquell moment, tres joves es van acostar, els van acorralar i els van amenaçar amb la mà a la butxaca dient que tenien una navalla. Els van demanar els diners, els nois no duien ni 10 euros tots junts i els van donar. Posteriorment, els van reclamar el DNI i el compte d’Instagram. Van fer una foto del document i del compte i els van dir que si denunciaven els buscarien. Els pares dels dos joves van recollir els seus fills i en aquell moment passava una patrulla dels Mossos, que amb la descripció dels nois va aconseguir detenir-los la mateixa nit.

El jove, en el cas de dissabte passat, va rebre amenaces de mort si denunciava els fets a la policia

Atracat al final de la Rambla

L’altre robatori violent es remunta a dissabte passat. El noi de 14 anys anava per la Rambla en sentit plaça Catalunya i va trobar-se amb quatre joves. D’aquest grup, dos se li van acostar i d’entrada li van reclamar diners. El noi els va donar quatre monedes que duia al cim i llavors li van demanar el mòbil. Amb to amenaçador el van obligar a donar-los el telèfon i desbloquejar-ne la pantalla. En aquell moment, la mare del nen li trucava però els joves van marxar amb el mòbil i no va poder contestar. A més, els lladres van amenaçar el menor que si denunciava el matarien o agredirien. Un cop amb la mare, van trucar a la Policia Municipal que va recollir la denúncia i va fer recerca per la zona, però no va haver-hi sort.