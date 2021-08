Passejant pels carrers de Girona es poden veure alguns elements a la via pública que visibilitzen el col·lectiu de persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals, Intersexuals, Queer i qualsevol altre tipus d’orientació sexual o identitat de gènere (LGTBIQ+). A la plaça de la Independència, per exemple, hi ha un pas de vianants, pintat amb els colors que identifiquen el col·lectiu i una placa que commemora la revolta de Stonewall, quan els homosexuals que estaven dins d’un bar gai a Nova York es van oposar per primer cop a les detencions policials.

Aquests aldarulls de Stonewall van començar el 28 de juny de 1969 i es van allargar tres nits; un episodi històric per a la defensa dels drets LGTBIQ+. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Girona va decidir instal·lar una placa commemorativa a la plaça de la Independència el 2019, coincidint amb el cinquantè aniversari.

Girona va ser la primera ciutat de l’Estat a commemorar els fets amb un monument. Ara, l’associació Girona Orgullosa, impulsora de la instal·lació de la placa, es queixa de les condicions de «deixadesa» amb les que es troba la placa. «Està sempre bruta per la porqueria que deixen anar els contenidors dels bars del voltant», explica Jordi Mota, president de Girona Orgullosa.

Per aquest motiu, l’entitat demana a l’Ajuntament de Girona que es dignifiqui l’element i se’n tingui cura. Fonts de l’ajuntament asseguren que s’ha parlat amb els restaurants perquè no deixin els contenidors a sobre i es pugui mantenir l’espai lliure i net.

Les queixes del col·lectiu, però, no acaben aquí. I és que consideren que la placa no està acabada perquè hi falta una última actuació. «S’hi ha de tirar ciment per sobre, perquè quedi ben enganxada a terra i ningú la pugui arrencar», diu Mota. Per protegir i preservar la placa, el col·lectiu considera que haurien de prendre’s una sèrie de mesures: «creiem que s’hauria de netejar, acabar de posar-hi el ciment que falta i col·locar-hi un senyal vertical perquè la gent s’hi fixi i la respecti».

Al mateix punt de la ciutat, també reclamen que es torni a pintar el pas de vianants de colors. A la vista està que ha anat quedant desgastat amb el pas de persones i vehicles fins a fer-se quasi indistingible. L’últim cop que es va repintar ho van fer les entitats gironines LGTBIQ+ el novembre del 2019.

A banda, el col·lectiu reclama que el local -ubicat al carrer Torin del barri Devesa-Güell- al que s’havia de traslladar l’Espai LGTBI no estigui a punt. La previsió era que les obres acabessin entre setembre i octubre, però encara no han començat. L’ajuntament ho atribueix a un «problema administratiu» que espera poder resoldre aviat. Ara mateix, l’Espai està instal·lat provisionalment al carrer Sant Antoni del Barri Vell, del que reclamen que el consistori encara no ha pagat el lloguer d’aquest 2021 ni signat cap contracte amb el propietari.