L’escola Nou de Quart ha iniciat les obres d’instal·lació d’elements de joc al seu pati. L’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) i els professors de l’escola han impulsat aquesta acció, que també ha comptat amb la col·laboració de l’ajuntament del municipi. D’una banda, per als alumnes més grans, de quart a sisè de primària, es col·locarà una estructura hexagonal on podran escalar i grimpar. D’altra banda, per als més petits, es col·locarà una plataforma giratòria.

L’escola Nou de Quart (9d4t), que segueix el mètode educatiu Freinet, està formada per barracons, però compta amb molt d’espai al pati. «Tots els familiars ens involucrem molt en la participació», destaca la Sílvia Planella, membre de l’AFA des de fa nou anys. Enguany, van veure que «els nens i nenes més grans no tenien cap lloc on fer el mico» i van apostar per aquest projecte. D’aquesta manera, durant les vacances d’estiu han decidit tirar-lo endavant i aprofitar les obres per afegir-hi un segon element per als més menuts.