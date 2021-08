Ahir va arribar a Girona l’exposició itinerant «Viatge al cor dels Pirineus», que s’ha instal·lat a l’esplanada de La Copa i podrà visitar-se fins al 4 de setembre. Ho va fer dins del Piribus, una unitat mòbil transfronterera creada per fer viatjar la mostra que, des que va començar el recorregut el 2019, ha estat a 27 municipis de Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc, Andorra i França.

Les dimensions del tràiler, de 72 m², fan que sigui visible des de diversos punts de l’entrada nord de Girona, com el pont de la Barca o les escales de Sant Feliu. A dins, el visitant pot recórrer una desena de parades que l’acosten a l’essència del Pirineu. A «La fàbrica de les roques», per exemple, es poden observar i tocar diferents tipus de roques, com la del volcà de Santa Margarida a la Garrotxa. A la parada «Arbre de la vida», es recull l’aparició de les primeres espècies que van aparèixer a la serralada i també aquelles que s’ha extingit com la cabra pirinenca. I a la «Màquina de globalitzar», es comparen objectes antics amb actuals que tinguin el mateix ús, com una boina i una gorra o un morter per aixafar plantes medicinals i un pastiller.

A l’exposició, les grafies són mínimes. El motiu és que s’ha fet pensant en el valor transfronterer del Pirineu, que inclou diferents territoris i, sobretot, idiomes. Amb la voluntat de compartir el missatge arreu on ha anat el Piribus, i per evitar tenir massa text a la vista, les explicacions en cinc llengües (català, castellà, francès, occità i basc) estan disponibles només en format digital.

A Girona, la mostra pot visitar-se de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i els diumenges, de 10 a 14 h. Mentre sigui a la ciutat, i sempre amb reserva prèvia, hi haurà una visita guiada cada dia a les cinc de la tarda i també es faran activitats gratuïtes per descobrir el patrimoni de l’entorn gironí, com un itinerari geològic, una observació d’estels, un taller de fauna aquàtica i tallers de manualitats al mateix Piribus. A partir del 4 de setembre, l’exposició recorrerà els últims cinc municipis de la ruta, tots a França.

«Viatge al cor dels Pirineus» és part del projecte de cooperació transfronterera POCTEFA ADN Pirineus, de valorització del patrimoni pirinenc i de cooperació de la Xarxa Educació Pirineus Vius. Ha estat dissenyada i desenvolupat per l’associació francesa de protecció de la natura LPO France, l’Institut d’Estudis Andorrans CENMA, SEO Birdlife d’Aragó, NIN-GAN (Gestió Ambiental de Navarra), la Fundació Catalunya La Pedrera i la Generalitat de Catalunya.

El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, que ahir va assistir a l’acte d’inauguració va explicar quina és la finalitat d’aquest projecte: «hi ha lligats molts temes de gestió natural i poblacional per evitar que els Pirineus perdin població i que no siguin només una postal, sinó que sigui un territori viscut com ha estat en els darrers segles. Aquest és l’objectiu de l’exposició, donar a conèixer tots aquests vessants del patrimoni».

A l’acte, també hi van ser presents la secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Anna Barnadas; el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Lluís Amat, i el coordinador de l’associació LPO France i cap de fila del projecte POCTEFA ADNPYR i de la Xarxa Educació Pirineus Vius, Phillipe Serre.