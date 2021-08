El vicealcalde, Quim Ayats, i el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, van visitar ahir els casals d’estiu municipals de Girona. Les autoritats d’ERC van destacar la realització de les activitats amb certa normalitat, malgrat la pandèmia i van agrair la feina feta per part de tots els equips, que contribueixen que l’educació no s’aturi per vacances. «Estan fent una tasca humana i educativa extraordinària en un moment molt complicat», apuntava Ayats a través de les xarxes.