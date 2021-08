L’Ajuntament de Cassà ha començat aquesta setmana les obres del carrer Germà Agustí (carretera de Caldes), que està previst que durin unes dues setmanes i estiguin enllestides per a l’inici del curs escolar, amb l’objectiu de facilitar l’entrada i sortida de vehicles i vianants.

Les obres d’aquesta superfície comercial preveuen ampliar les voreres, les zones enjardinades, la plantació d’arbres, la instal·lació de nou enllumenat, la millora del carril bici i la col·locació de bancs, seguint el model que hi ha a la urbanització del Reliable. Les actuacions provoquen el tall de la via i l’accés restringit als veïns d’aquella zona i els vehicles que entrin al poble per aquest carrer, s’hauran de desviar pel carrer de la Sínia fins a arribar al passeig Ferrocarril.