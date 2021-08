L'Ajuntament de Girona està duent a terme diferents actuacions aquest estiu als centres escolars de la ciutat aprofitant que no hi ha classes lectives. Es tracta de tasques de manteniment i conservació que tenen per objectiu posar al dia tots els edificis escolars del municipi.

El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, remarcava que «aquest esforç econòmic va destinat a donar resposta a reivindicacions històriques dels centres». I afegia que «les reparacions són un impuls per millorar l’entorn educatiu dels joves i infants». El consistori té, entre les seves competències, el manteniment de les escoles públiques d'educació infantil i primària de la ciutat i de les escoles bressol municipals que actualment conformen un total de 30 edificis (21 escoles d'educació infantil i primària, dues d'educació especial i set escoles bressol municipals). El regidor d'Educació, Infància i Esports de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, assegurava que es pretén poder establir un full de ruta que permeti tenir els centres en situacions òptimes, i saber any a any on cal actuar.

Les actuacions

Una de les actuacions, amb un pressupost de 49.279 euros (IVA inclòs) ha estat pintar l'interior del col·legi Verd del barri de l'Eixample, en concret les zones de més ús on hi havia taques de brutícia, cops i senyals d'humitats ja reparades. En el mateix centre està previst substituir 15 finestres de fusta per unes d’alumini per millorar l’acústica i la sensació tèrmica de l’equipament. A més, també augmentarà la seguretat de l’alumnat, ja que la majoria de les finestres seran corredisses i s'evitarà que els més petits prenguin mal quan estiguin obertes per ventilar. Cal tenir en compte que les dimensions de les obertures no es modificaran perquè l'equipament s'inclou dins el Catàleg del Patrimoni Històric Artístic de la ciutat. L’actuació costarà 47.434 euros.

A l'escola bressol Cavall Fort, de Font de la Pólvora, es destinaran 34.524 euros a millorar un dels canviadors. L’espai dona servei a dues aules i actualment necessita una reforma. També està previst pintar els espais comuns de l'escola Eiximenis, al Mercadal, i millorar l'evacuació de les aigües pluvials de l'escola bressol El Tren i l'escola Àgora de Girona. Les dues actuacions compten amb uns imports de 46.313,34 euros i 46.823,29 euros respectivament. Per últim, s'ha pintat la façana del carrer de la Maçana de l'escola Santa Eugènia i part de l'escola Annexa.