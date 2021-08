L’Ajuntament de Girona treballa en l’elaboració d’un nou Pla de Mobilitat per a la ciutat. L’últim contemplava les actuacions previstes pel trienni 2016-2019 i el PSC denuncia que des del 2020, la ciutat no disposa de pla perquè l’anterior està caducat. Fonts del govern municipal asseguren que les actuacions del pla antic que no s’han executat segueixen vigents, tot i no haver-ne elaborat cap més.

La redacció del nou pla, que ara està pendent de licitar-se, es va aprovar a finals de l’any passat. Des d’aleshores, onze municipis del Gironès (Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Vilablareix, Quart, Fornells, Sarrià, Sant Julià, Llambilles i Girona), el Consell Comarcal, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i la Diputació de Girona s’han reunit periòdicament per coordinar-se en el procés de diagnosi, tramitació i aprovació del document.

La col·laboració dels diferents municipis ha estat clau perquè, precisament, una de les novetats que es volen incorporar a l’actualització és l’ampliació de l’àmbit d’actuació. I és que el Pla de Mobilitat passarà a ser de caràcter urbà (PMU), a supramunicipal (PMS). Això significa que inclourà, no només les actuacions previstes per als carrers de dins de Girona, sinó que també tindrà en compte l’àrea interurbana per assegurar una millor connectivitat entre els diferents municipis.

Fonts del consistori expliquen que queda pendent ultimar alguns detalls, com acordar les característiques que ha de tractar el PMS i de quina manera es farà, per poder licitar-ne la redacció.

Sobre l’estat del projecte, el PSC de Girona considera que s’ha anat tard i que «en un moment tan crític, és un problema estar en fase d’encàrrec de diagnosi quan ja hauria d’estar en funcionament».

Per l’elaboració del nou Pla de Mobilitat Sostenible Supramunicipal, els socialistes proposen una sèrie d’actuacions per incloure-hi. Una de les principals mesures per les quals creuen que s’ha d’apostar és la reducció del trànsit de cotxe privat al centre de la ciutat, així com l’ampliació de la xarxa ciclable i les zones de vianants. En aquesta línia, proposen una peatonalització progressiva de zones cèntriques com Plaça Catalunya o els carrers del Carme fins al pont de l’Areny, Joan Maragall i Migdia en les seves zones comercials.

A més, per impulsar el transport públic, veuen imprescindible construir aparcaments dissuasius a les entrades de Girona; tant a la sud, com a la nord i l’oest coincidint amb les entrades i sortides de l’AP-7. I unir aquests punts d’estacionament amb una bona xarxa de transport col·lectiu i carrils bici.

Els socialistes també critiquen que Girona sigui una de les ciutats amb el bitllet de bus més car. La formació considera que, perquè el transport públic sigui sostenible i no deficitari, s’ha d’apostar per una rebaixa de preus que faci augmentar el nombre de viatgers que l’utilitzin diàriament.