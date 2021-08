L’Ajuntament de Girona renovarà la flota de vehicles de la Policial Municipal, que actualment és «antiga» i «insuficient». Segons el consistori, és «necessari i inajornable» modernitzar el parc mòbil de vehicles disponibles. Per fer-ho, l’Ajuntament va obrir una licitació per adquirir tres nous turismes de paisà (de la mateixa marca i model), deu motocicletes (sis de baixa cilindrada i quatre d’alta), dos furgons transformats, condicionats i equipats per l’ús policial i un vehicle tipus «pick-up». El consistori comprarà els cotxes per 67.616€, les motos per 77.926€ i les furgonetes per 65.790€, però l’adjudicació del vehicle «pick-up» ha quedat deserta.

Els motius de la inversió

Segons l’Ajuntament, els nous vehicles permetran millorar en termes mediambientals i d’eficiència energètica, la qual cosa suposarà un estalvi econòmic, una reducció de les emissions de gasos contaminants i una disminució de la contaminació acústica. Els vehicles policials disponibles actualment tenen una antiguitat mitjana superior als 10 anys i no estan adaptats a l'estalvi energètic idoni, per això s’aposta per la contractació del subministrament de vehicles elèctrics i vehicles de baixes emissions.

Les millores tecnològiques també han de permetre que els agents puguin tenir autonomia de gestió i que per un mateix servei no sigui necessària la intervenció de diversos vehicles de diferents característiques.