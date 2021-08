L’Ajuntament de Girona realitzarà una sèrie d’actuacions puntuals de pavimentació en diversos carrers de la ciutat per solucionar problemes d’adherència i capacitat portant del ferm, és a dir, la superestructura d’una carretera, que suporta directament el trànsit i transmet les càrregues a l’esplanació. Concretament, les obres afectaran els carrers Gran Via de Jaume I, plaça Catalunya, Riu Güell, plaça Francesc Calvet i Rubalcaba, Ultònia, Sèquia i Torre de Taialà. De les sis empreses que es van presentar a la licitació, l’Àrea de Mobilitat i Via Pública del consistori ha adjudicat les obres a l’empresa Rubau Tarrés SAU, amb un pressupost de 93.787,78 euros (IVA inclòs).

Aquesta actuació es tracta d’una obra de millora classificada com a «Obres de millora menors», que tenen per objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural del bé, amb l’objectiu de complementar i millorar per raons de funcionalitat determinats elements de la via pública.

L’empresa té quinze dies des de la formalització del contracte per presentar un programa de desenvolupament dels treballs necessaris per realitzar les obres adjudicades i els terminis d’execució de les diferents fases.