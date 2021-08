L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va oferir el maig de 2019 un local de Can Gibert per crear la Casa de la Infància, un espai diürn per a nens i nenes en risc d’exclusió social, en el marc del programa «Invulnerables», impulsat per sor Lucía Caram, que lluita contra la pobresa infantil. Fonts del consistori asseguren que no s’ha pogut avançar a conseqüència de la covid-19.

El local, situat a uns baixos del carrer Agudes, és de propietat municipal i alguns veïns de la zona denuncien que està abandonat i que, fins que es va tapiar a principis d’any, hi «malvivia» gent. Malgrat l’acord verbal amb el consistori, el projecte ha quedat aturat; per això, la monja dominica assegura que «la pilota és a la teulada de l’Ajuntament», amb qui espera poder reprendre les converses el mes de setembre.

«Encara estàvem explorant opcions i estudiant l’impacte de la mesura, per això no vam firmar cap contracte», explica Caram. La pandèmia ha fet aturar les converses amb l’Ajuntament. «Aquests mesos durs hem hagut d’anar al més essencial, que és donar menjar a la gent», destaca la monja. Però afegeix: «La nostra idea ara és tirar endavant el projecte».

«Invulnerables»

El programa «Invulnerables» és un projecte públicoprivat iniciat per sor Lucía Caram per fer front als alts índex de pobresa o risc d’exclusió social infantil. D’una banda, compta amb el suport de la Generalitat i, de l’altra, amb el finançament de les fundacions de «La Caixa», el Barça i el Convent de Santa Clara. Manresa va ser la primera ciutat on es va posar en marxa. «L’alcaldessa Madrenas havia vingut a conèixer el programa i la va convèncer», recorda Caram. «També estàvem a Salt i el 2019 vam començar a treballar per portar el programa a Girona», comenta. En un acte al Caixafòrum, van presentar el projecte i l’alcaldessa va manifestar públicament el compromís de cedir l’equipament municipal situat a prop de l’institut de Santa Eugènia per fer-hi una Casa de la Infància.

El juny següent, el Rotary Club Girona va organitzar la gala benèfica Giroinfant a l’Auditori de la ciutat. Tots els diners recaptats en el concert i el sopar s’havien de destinar a la construcció del nou espai a Can Gibert del Pla, que, abans que la pandèmia capgirés tots els plans, es va calcular que estaria enllestit aproximadament en un any i mig.

Equipament en mal estat

Sor Lucía Caram espera reunir-se el setembre amb el consistori i confia que podran tirar endavant el projecte de la Casa de la Infància als baixos del número 69 del carrer Agudes. Els veïns del bloc reclamen que l’Ajuntament de Girona actuï contra l’abandonament del local, que sempre ha estat buit i, segons expliquen, fins que es va tapiar a principis d’aquest any, «hi havia matalassos i gent malvivint-hi».

A més, els veïns denuncien que al bloc hi ha problemes de convivència per culpa de «l’incivisme d’alguns llogaters» amb qui comparteixen escala. Es queixen de problemàtiques com pintades a l’ascensor, electrodomèstics als passadissos o, fins i tot, venda d’estupefaents als replans.