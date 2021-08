L’Ajuntament de Girona talarà vuit pins de grans dimensions de l’escola Balandrau i del seu entorn. La decisió s’ha pres per motius de seguretat, després que un estudi encarregat pel consistori hagi detectat que l’estabilitat dels arbres està en risc. Els treballs comencen avui i s’allargaran fins al pròxim divendres 27 d’agost.

En concret, es talaran cinc pins de l’interior de l’escola i tres de l’exterior. «L’actuació respon a una de les prioritats del govern de Girona que és la seguretat de la ciutadania, i més en aquest cas que estem parlant de població escolar», va explicar ahir el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés.

Abans de prendre la decisió de talar els pins, el consistori va encarregar un estudi exhaustiu dels exemplars. El control ha servit per detectar que els arbres estan en mal estat i que, per tant, suposen un risc per a la seguretat dels infants de l’escola. «És per aquest motiu que s’ha pres aquesta decisió de talar els pins», va dir Terés, que va deixar clar que es durà a terme abans que comenci el curs escolar.

L’exploració i anàlisi de l’arbrat de l’escola Balandrau el va fer l’empresa Doctoarboles el mes de febrer, després que se li adjudiqués.

L’informe resultant exposa que tots els pins avaluats del centre educatiu presenten les arrels en forma d’espiral. Aquest fenomen és un defecte radicular que apareix a causa d’una mala praxi en el viver i que genera arrels molt dèbils i amb molt poca capacitat de subjecció de l’arbre. La malformació els suposa presentar un alt risc de bolcar o de trencar-se amb facilitat i sense previ avís. Per això, es converteixen en un risc pels infants i personal de l’escola Balandrau de Girona.

Al centre, aquesta condició en què es troben les arrels es veu agreujada per les grans dimensions dels pins. Els cinc dels que hi ha dins del pati de l’escola presenten alçades superiors als 15 metres.

Segons el mateix estudi, els arbres d’aquesta espècie, i que presenten aquesta deficiència radicular, poden estar molts anys sense mostrar símptomes ni defectes, però, tard o d’hora, s’acaben trencant per estrangulament i es desplomen de cop i volta.

De fet, els experts asseguren que hi ha casos on la fallida s’ha donat només 40 anys després de la plantació dels pins.

L’informe conclou que no són arbres de futur perquè en cap cas no es pot garantir que no caiguin. És per aquest motiu, que l’Ajuntament de Girona ha decidit talar els cinc arbres de l’interior del centre i els tres que també s’han avaluat de l’exterior. Tots vuit presenten els mateixos símptomes d’estar en mal estat.

L’actuació que servirà per eliminar aquests exemplars anirà a càrrec de la Fundació Mas Xirgu, a través del contracte vigent que el consistori té amb l’entitat per a la tala d’arbres de grans dimensions.

En concret, aquesta tala a l’escola Balandrau suposarà un cost per al consistori de 8.169,92 euros, amb l’IVA inclòs.

Està previst que els treballs acabin abans de l’inici del curs, per tal de facilitar la feina i minimitzar les molèsties a l’escola. Per fer-ho, es comptarà amb l’ajuda de les brigades de serralleria i d’obres de l’Ajuntament per desmuntar i tornar a muntar les tanques i els jocs infantils.

La tala del Montjuïc

A finals de març, l’Ajuntament de Girona ja va talar uns quants pins de l’escola Montjuïc, ubicats tant a l’interior del pati del centre com al seu entorn immediat. En aquella ocasió, se’n van haver d’eliminar 59 exemplars, que també suposaven un risc pels infants, els educadors i les famílies que fan ús del centre escolar.

Per prendre aquella decisió, igual que s’ha fet a l’escola Balandrau, es va encarregar un estudi per determinar quin era l’estat dels arbres. L’AMPA de l’escola Montjuïc va ser la impulsora de la iniciativa i qui el va encarregar a la Cooperativa de Serveis Forestals. L’anàlisi va servir per determinar que efectivament els 59 pins que es van acabar retirant presentaven arrels en forma d’espiral i es podien acabar desplomar en qualsevol moment.