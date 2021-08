L’artista Josep Niebla ha donat una part de la seva col·lecció d’art a l’Ajuntament de Girona. Es tracta d’un conjunt de prop de 600 obres de diversa autoria, entre els quals destaquen Jacob Engler, Henri Bukowski, Ginovart, Roca Fuster, Ràfols Casamada, Artigau, Miró o Dalí, entre d’altres, així com també una bona representació d’artistes joves de les comarques gironines. La col·lecció, que es va cedir ahir en un acte al Museu d’Història de Girona, s’integra per pintures, escultures, gravats, fotografies, cartells i altres objectes artístics, que esdevenen una mostra representativa de l’art gironí, català i europeu d’entre la segona meitat del segle XX fins als inicis del XXI. La cessió s’ha realitzat a través de l’esposa de Josep Niebla, Montserrat Fort, que l’ha impulsat des del primer moment.

La donació es va formalitzar ahir a través d’una compravenda per un preu simbòlic d’un euro. A l’acte hi van assistir el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats; la directora del Museu d’Història de Girona, Sílvia Planas, i l’esposa de Niebla, Montserrat Fort.

«En nom de la ciutat i de l’Ajuntament de Girona vull donar el més sincer agraïment a l’artista Josep Niebla i a Montserrat Fort per aquesta donació», va assegurar el vicealcalde, Quim Ayats, que va destacar que «accions altruistes com aquesta contribueixen a dotar Girona dels elements necessaris per al desenvolupament i el creixement cultural, social i humà». «La col·lecció esdevindrà de ben segur una eina molt útil per promocionar la recerca, l’experimentació, la formació, la creació, la producció i la difusió de la cultura i l’art a la nostra ciutat», va explicar Ayats, que va avançar que el consistori «la posarà ben aviat a disposició del públic investigador i de la ciutadania».

De Tetuan a Casavells

Josep Niebla va néixer a Tetuan (Marroc) i viu a Casavells des del 1962. Va cursar estudis superiors de Belles Arts a Tetuan, que va ampliar a Sevilla, Barcelona i París. L’any 1962 va decidir instal·lar-se a Girona, on va participar activament en la vida del país, fins a emplaçar la seva casa-taller en una masia a Casavells, on va instal·lar l’estudi i va crear una fundació.

Niebla ha realitzat més de 200 exposicions a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. El 1975 va guanyar el gran premi de la Biennal Internacional de Barcelona. Ha pintat murals de gran format i ha realitzat també cartells, gravats, collages i il·lustracions per a llibres de bibliòfil. Ha exposat sovint tant a dins com a fora de l’Estat espanyol, i l’any 1992 va tenir lloc a Girona una mostra retrospectiva de la seva obra. El 2017 el Museu de Montserrat va acollir una exposició d’homenatge a l’artista, amb el títol «Explorar i reivindicar».